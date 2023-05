Le Wolfpack thieulinois a étouffé sa proie isiéroise de bout en bout

Pour expliquer ce niveau de jeu impressionnant, on peut aussi mettre en avant la mise en place tactique de Geert Vandervelden qui a, une nouvelle fois, inversé Tanguy Metayer et Dimitri Dupont. Le premier étant toujours aussi capable de fulgurances au petit milieu alors que le second retrouve toute son efficacité au poste de grand milieu qu’il affectionne tellement. "Cela a joué. On a énormément de possibilités en termes de changements. On a une équipe très modulable. Il n’y a pas vraiment de place-type. C’est selon la forme du jour et les conditions que l’on regarde. Quand on trouve la bonne combinaison, on la garde. Même moi, je parviens à prendre beaucoup de plaisir à la corde. (NDLR: il a pu envoyer quatre balles entre les perches). Pour l’instant, vu les conditions, je suis quand même souvent alimenté. Je touche beaucoup de balles, ce qui est important pour un frappeur comme moi. Cela me permet d’aller au tamis avec plus de confiance. Cela prouve aussi que j’ai un vrai rôle à jouer dans cette équipe".

Avec ces trois unités, les Canaris gardent la tête avec un point de plus que Kerksken, impressionnant contre Baasrode (5-13). "C’est la deuxième fois qu’on prend le plein, c’est bien pour garder le cap par rapport à notre dauphin. Mais le gros point important, c’est de proposer du beau jeu à domicile car on a eu quelques loupés en début de saison. On veut récompenser les gens qui viennent nous voir à chaque fois".

Dans le camp d’en face, il n’y avait pas grand-chose à dire après une telle déroute. "C’est compliqué quand Thieulain joue comme aujourd’hui, avoue Jimmy Birlouet, monté à 6-0. Nous, on a commis trop d’erreurs. On n’a pas frappé du tout. Quand on joue contre une équipe aussi surpuissante, cela se paie tout de suite. On voit les balles passer au-dessus. On a essayé d’aller chercher les pieds des cordiers mais cela comporte des risques".

Ogy confirme son regain de forme

Les prochains adversaires sont prévenus, la machine jaune a mis tous ses rouages en place et cela risque de faire mal. Tourpes tentera de ne pas en faire les frais dimanche pour un deuxième derby de suite. Des Bleus qui ont connu le même sort que la semaine dernière: une courte défaite 13-12 à Mont-Gauthier alors qu’ils ont mené à différentes reprises. C’était 5-6, 6-9 et même 9-11 pour les troupes de Sébastien Potiez. Malheureusement, le petit manque d’expérience s’est fait une nouvelle fois ressentir au moment de conclure. Point très positif toutefois, les Tourpiers ont poussé dans leurs plus gros retranchements les troisièmes du général. Ils restent huitièmes avec trois unités de plus qu’Ogy.

Ce qui veut dire que les Lessinois ont réussi à prendre leur 2e point de la saison. Face à Maubeuge, ils ont scoré à 7-8. Malheureusement, un peu comme la semaine dernière, ils ont trop vite laissé filer le reste de la rencontre (7-13). Dimanche, ils auront une lutte très importante contre Wieze, l’antépénultième.