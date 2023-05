Le Limbourgeois Kempeneers champion FCWB, triplé provincial pour Wanty

Dans les rangs régionaux, on se consolera avec les places d’honneur. Le Cominois Valentin Pétillon prend la sixième place en réglant le sprint du peloton et décroche le titre de champion du Hainaut. "C’est une surprise puisque je suis en première année dans la catégorie et je ne m’attendais pas à pareille fête. J’ai choisi de prendre la roue d’Augustin Maeck lors du sprint et ça m’a bien réussi. Ce titre va nous consoler après une course où toute l’équipe est passée à côté de son sujet, nos tentatives d’échappée n’ayant vraiment pas connu de réussite." Pétillon devance ses équipiers Édouard Claisse et Oscar Loy sur le podium provincial. On espère voir nos régionaux à meilleure fête samedi à l’occasion de l’épreuve de Béclers.