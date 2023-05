La victoire de Baptiste Moulin à Brands Hatch a vite fait oublier Misano

Brands Hatch, aussi bien que Spa

Mais la déception de cette entrée en matière loupée a vite été oubliée. Le week-end dernier, notre pilote régional lançait son Europen GT Challenge en Sprint sur le circuit anglais de Brands Hatch. Et les résultats obtenus ont été exceptionnels. "Avec Marcus Paverud, avec qui je roulais déjà l’an passé en endurance, on a remporté la course du dimanche. On a eu une voiture très performante et de superbes vitesses de pointe. À un détail près, on aurait même pris la tête du championnat dès cette première épreuve. Mais le samedi, on a perdu une dizaine de secondes à cause d’un souci à notre roue arrière droite. Elle s’est bloquée au moment de changer les pneumatiques. Sans cette perte de temps, on aurait certainement terminé sur le podium plutôt que notre sixième place. Mais cela fait partie du sport mécanique. On n’a rien à se reprocher car on a tout donné".

Cette victoire en Silver Cup donne forcément beaucoup de confiance à Baptiste et à son coéquipier pour la suite de la saison. "J’avais quelques appréhensions car on est passé sur un nouveau modèle: une Huracan EVO 2. J’avais peur qu’elle ne soit pas performante à 100% mais c’était déjà très bon. Je découvrais aussi le circuit et je l’ai adoré. Il vient se mettre juste à côté de Spa dans mon ordre de préférence. Le premier virage ressemble au raidillon mais en descente. On y ressent des sensations incroyables. J’ai pris mon pied".

La suite pour Baptiste, ce sera une petite surprise la semaine prochaine avant de rejoindre Monza début juin pour préparer sa prochaine course.