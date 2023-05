Contre Ninove, Oeudeghien s’est réveillé à 2-4

La force des Verts cette saison, c’est de pouvoir facilement apporter des changements dans son cinq, tous les joueurs ayant des qualités de frappeurs. "Corentin Sergeant n’était pas vraiment dedans. Maxime Defossez a pris sa place, je suis monté au grand alors que Corentin a pris ma place au petit. À partir de là, on a beaucoup mieux frappé. Ninove est resté cloué. La preuve avec ce 11-0 qu’on leur inflige".

Revoir les objectifs à la hausse ?

Œudeghien signe un quatrième succès de rang et donc un excellent 10 sur 12. "On est super content du résultat du jour. C’est un deuxième point bonus après celui obtenu dans le derby contre Bassily. On visait avant tout la victoire aujourd’hui. Mais à 10-4, on s’est dit qu’on devait aller au bout. D’autant que cela ne répondait plus trop en face. Si on continue de la suite, on va certainement devoir revoir nos objectifs à la hausse. Quand on voit le début de saison, on se dit qu’une place dans le Top 4/5 est jouable. Je pense que Sirault et Grimminge seront au-dessus du lot. Mais on va essayer de s’installer dans leur sillage sans se mettre la pression. On n’oublie pas qu’il n’y a que quatre luttes jouées. En tout cas, tous les points pris ne sont plus à prendre. Et en cas de passage à vide, on pourra compter sur le petit bonus pris. Puis, on pense aussi doucement à la President Cup qui réunira les quatre premiers à l’issue de la phase aller". Une des raisons d’espérer, cela reste que "nos trois frappeurs n’ont pas encore été en forme en même temps. Si on arrive à être régulier tous les trois dans la même lutte, on devrait encore passer un cap en termes de niveau de jeu".

De son côté, Bassily avait une lutte importante dans l’optique du maintien. Il affrontait Genappe qui comptait trois points comme lui avant le début de la rencontre. Malheureusement, les troupes de Pascal Soetens ont totalement loupé leur entame de partie. C’était 1-6 et même 3-9. Mais à la maison, les Bleus ont fait preuve de caractère pour arracher le point à 6-12 avant de perdre le dernier jeu. Un moindre mal.