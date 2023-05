ACRHO: Pierre Denays vainqueur à Roucourt

Au féminin, c’est une "dame" Louise Desclée terminant 48e en 37.05 qui a été la plus rapide. Elle précède Virginie Dujardin, première A1, en 38.49, et Marie Lacroix, A1 également, en 40.15.

Chez les Aînées 2, Marjorie Murez a été la plus rapide, en 40.16 pour s’imposer devant Cécile Moutiez, 42.22, et Véronique Vansteenkiste, 47.04. Chez les aînées 3, Chantal Bruneau, en 47.23, précède Annick Ramu, 49.01, et Michelle Thaon, 52.21. Arlette Seclève, A4, a bouclé la course en 1.07.48. Julie Nicolas est en tête du trio des Espoirs, en 43.11, suivie par Margot Choteau, 44.17, et Alice Maertens, 47.07.

Après le Jogging du Foyer de Roucourt, soit la 12e épreuve de la saison de l’Acrho disputée mercredi soir, on a sorti un premier classement général comprenant 65 noms. C’est Jo Van Den Brulle qui mène actuellement la danse avec 31.654 points, devant Jimmy Minet, 30.719, et Emmanuel Demuynck, 30.206. Virginie Dujardin est actuellement sixième, avec 28.176 unités, devant Mireille Duquenne, 21e, et 1re A1, 24.604 points. Et Auxanne Dujardin, 31e avec 22.464.