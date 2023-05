Thieulain - Isières: de premières retrouvailles bizarres pour Dimitri Dupont

En début de saison, en cité des Bommels, les Canaris s’étaient imposés 7-4 face à des Isiérois accrocheurs. Peut-on s’attendre à une nouvelle lutte acharnée jeudi ? "Isières se reconstruit après quelques départs. On le voit dans leurs résultats actuels. De notre côté, c’est un peu pareil. Si je prends mon exemple, je dois m’habituer à un poste un peu différent. Au petit milieu, je ne suis pas encore percutant à 100%. C’est une façon totalement différente de frapper la balle. Je dois me réhabituer à cela et cela engendre forcément quelques erreurs. Je cherche encore ma meilleure justesse. C’est le cas des autres aussi pour l’instant. Puis, on constate à chaque lutte que nos adversaires jouent très fort, avec le couteau entre les dents. On l’a encore vu le week-end dernier contre Mont-Gauthier. "

Des changements gagnants grâce au collectif

Mais jusqu’à maintenant, excepté en Coupe contre Kerksken, les troupes de Geert Vanderveleden ont toujours réussi à inverser des situations parfois tendues. Histoire de compter quatre succès en autant de sorties. Et pour y arriver, il n’y a pas eu de secret. Ce fut toujours grâce à un collectif de grandes qualités. "Il n’y a pas d’individualités. C’est toujours l’équipe qui prime sur le reste. On a la chance de tous s’entendre très bien. Cela facilite les changements en cours de rencontres comme dimanche dernier. À 3-7 à la pause, on a décidé de me remettre au grand milieu alors que Tanguy (Metayer) a repris le petit. À partir de là, on n’a quasiment plus fait d’erreurs. Toutes les balles partaient au-dessus de la part de mes coéquipiers et de la mienne (NDLR: au point que les joueurs de Mont-Gauthier ont avoué en interview qu’ils ne savaient plus où livrer). On a réussi à les garder au tamis et les dix jeux se sont rapidement enchaînés. C’est grâce au collectif que l’on a su remonter la tête et maintenir le cap."

Il faudra à nouveau le démontrer face à une Fraternelle qui visera avant tout le point mais que l’on sait capable de tout exploit. D’autant que les Isiérois récupéreront Valentin Aubert qui rentre de suspension. Et on ne doutera pas de leur motivation. En particulier chez Donatien Delbecq qui retrouve, lui aussi, un club avec qui il a tout vécu.