D3A ACFF: Bastien Letellier quitte lui aussi le Pays Vert

Je remercie les dirigeants pour leur confiance depuis mon arrivée. Le club est stable avec des finances saines et un projet qui ne demande qu’à évoluer grâce au centre de formation qui regorge de bons formateurs. Mais également à ses nombreux bénévoles.

Cependant, j’ai constaté ces derniers temps qu’il y a des prises de positions de la part de la direction qui n’ont malheureusement pas été prises et qui selon moi auront des conséquences sur l’évolution positive du club. Lorsqu’un membre du staff manque de respect en public et à d’autres reprises vis-à-vis du T1 et que l’affaire a été minimisée par la direction, plus aucune confiance ne peut être établie et mon travail aurait été considérablement impacté".

Le Leuzois d’origine ne part pas pour un autre projet. Il prend même le risque de se retrouver sans club. "Mais j’ai des valeurs qui me poussent à prendre cette difficile décision", précise le T2 qui a forcément un mot pour ses mentors. "Jimmy Hempte est venu me chercher il y a un an. Je remercie aussi David Bourlard pour son investissement et sa collaboration. Notre duo a permis au club d’atteindre des résultats jamais obtenus auparavant".

C’est un autre coup dur pour le club athois qui a aussi appris que le retour de Quentin Pieraert, longtemps évoqué, ne se fera pas. Vu la montée de Tournai et son rôle de capitaine, le défenseur central veut tenter l’aventure à l’étage supérieur avec les Sangs et or. Le boulot ne manquera pas du côté de la direction qui a déjà reçu une dizaine de candidatures d’entraîneurs au diplôme suffisant.