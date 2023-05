Une Wapicup pour atténuer la déception des jeunes Leuzois

Vers d’autres éditions ?

Malgré le court timing de deux semaines, le responsable a voulu mettre les petits plats dans les grands. "Pour que ce match ressemble aux plus grandes finales télévisées. Il y avait une bonne centaine de supporters, la fanfare locale “les Enflammées” pour mettre l’ambiance, un speaker pour présenter les joueurs mais aussi un hymne pour l’occasion. Je dois remercier les aides et les sponsors qui m’ont permis de réaliser cela en deux semaines à peine".

Dans cette organisation, le Leuzois a reçu la participation du club voisin de Frasnes. "On a affronté l’équipe de Jacky Quintard. On l’a emporté 4-0 grâce aux réalisations de Martin Slabbinck, Martin Mullier et Benjamin Lejuste (2). Ce fut un joli spectacle face à des Frasnois qui n’ont rien lâché. Jule Huchez a pu soulever ce premier trophée sous l’air de “We are the champions’de Queen”."

Notons pour la petite histoire qu’en préambule de la "finale", un duel avait été programmé entre les parents et l’équipe de LL Time, l’un des sponsors. Victoire 3-0 des premiers nommés.

Si l’événement avait été créé dans le "but d’atténuer la tristesse des gamins après cette élimination injuste", le succès de la journée pourrait bien pousser Christophe Huchez à le réitérer prochainement. Une nouvelle façon de mettre en valeur le travail de formation de nos clubs régionaux ?