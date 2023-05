Tour final: une journée quasiment décisive en P4

La RAAL a ainsi annoncé, la semaine passée, la fin de son équipe B évoluant en P3, ce qui ouvrirait une quatrième place de montant. Ça, c’est pour la décision extra-sportive qui doit être confirmée, le comité provincial restant relativement prudent par rapport à ça.

Quant à la décision sportive, elle ne tombera que dimanche mais si Flénu, représentant du Hainaut à l’interprovincial suite à son succès à Molenbaix, s’en allait gagner en province de Liège, il y aura automatiquement un montant de plus à chaque étage de notre foot hennuyer. "Il y a dès lors de vraies raisons d’espérer", nous glissait Steve Roussel, le coach d’Estaimbourg B. Et si au retrait de la RAAL B venait s’ajouter la montée en D3 de Flénu, il y aurait de quoi encore espérer pour les battus de ce jeudi. Le coup d’envoi des matches sera donné à 15 h.

Estaimbourg B – CT Charleroi

Vainqueur de Pâturages B, puis à Jemappes B, les Estaimbourgeois prouvent leur solide santé et se voient bien profiter de celle-ci pour continuer leur chemin. Alors qu’ils avaient pensé retrouver Molenbaix B à la maison ce jeudi, c’est Carolo Football Charleroi qui sera au menu du jour. Et ce ne sera pas de la tarte ! "Mais on va tout donner, assurait Steve Roussel. Il semblerait que ce soit un adversaire fort physique, parfois peu fair-play mais fortement expérimenté. On jouera le coup à fond, on ne veut rien regretter et, en outre, on n’a peur de personne ! Ce n’est que du bonus et du plaisir. On va se donner à 200%, malgré la répétition des efforts."

Rumes-La Glanerie – Baulet

Si on a cru un moment à un joli Estaimbourg-Molenbaix, on avait également entrevu la possibilité d’un Rumes-Obigies en troisième rendez-vous du tour final. Mais ce ne sera pas le cas puisque, si les Rumois ont été impressionnants de maîtrise sur le terrain de Flobecq dimanche dernier, les "B" d’Obigies ont été moins à leurs affaires face à Baulet. Quatrième de la série G, cette équipe n’a jamais eu la vie facile depuis l’entame de la compétition, passant le premier tour en profitant des tirs au but face à Frameries et pouvant compter sur un arrêt miraculeux de son gardien en toute fin de match à Obgies. À domicile, les Rumois de Sébastien Dangleterre paraissent partir avec une petite longueur d’avance. Et comme l’envie de quitter la P4 pour la P3 est énorme…

Isières B – Baudour

En renversant une situation complètement compromise avec un score de 3-0 après 28 minutes de jeu, Isières B a marqué les esprits dans ce tour final de P4, prouvrant sur la pelouse d’Anvaing B que ses joueurs ont un gros caractère. Avec les "B" de la JS, c’est aussi l’assurance d’avoir du spectacle car, au succès 4-5 chez le voisin anvinois, avait précédé le 5-3 face à Péronnes. À quel genre de duel va-t-on assister ce jeudi ? C’est Baudour qui se présentera avec une heure de match en plus dans les jambes, les Jaune et Noir ayant dû recourir deux fois aux prolongations – et même aux tirs au but – pour se défaire de Forchies B et Merbesars B. Mais attention à ce type d’équipe en réussite !