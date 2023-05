Templeuve est à 40 minutes de la régionale 2

Templeuve part avec une longueur d’avance après sa victoire lors du game 1 à Péronnes ce dernier samedi. Succès dessiné dans la douleur qui a forgé la détermination des Templeuvoises pour la suite, comme nous l’indique Justine Meurisse, pièce maîtresse de la victoire bleue. "On a trouvé les ressources nécessaires pour revenir au score. On ne s’est pas découragé, on est resté soudé et on a continué à s’encourager."

Initialement, l’Essor ne visait pas un tel parcours. Pourtant, l’appétit de la sœur cadette de Coralie ne lui donne pas envie de s’arrêter en si bon chemin. "Une seconde victoire ne pourra se produire que grâce à notre collectif. Pour le moment, j’aspire surtout la fin de saison, les matches s’enchaînant très vite. Mais si nous gagnons l’opportunité de monter en R2, je serai heureuse. Sinon, ce ne sera pas grave, l’objectif du début de la saison étant déjà atteint avec ces play-off."

Le club frontalier paraît s’être pris au jeu au fil des matches. Le président Christophe Deman a saisi les modifications qu’engendrerait un passage des dames en R2. "Comme les filles ont accepté de disputer les play-off, elles sont obligées de monter si elles les remportent. On est conscient qu’une arrivée en R3 soulèvera d’autres questions pour ce groupe où beaucoup de joueuses sont de jeunes mamans pour qui les déplacements de régionale seraient contraignants. Les maternités nous obligeraient à renforcer le groupe si nous étions dans ce cas."

Ne comptez pas sur les Templeuvoises pour se plaindre de leurs succès, car des solutions sont déjà étudiées à travers les partenariats de l’Essor en cas d’issue positive face à Péronnes. "On a fait le point précédemment avec les clubs participants au projet Wapiti et tout le monde sait qu’avoir une équipe féminine en régionale serait nécessaire pour les jeunes joueuses qui sont formées, stipule Christophe Deman. Il faut un défi attrayant pour les talents de Wallonie picarde. Il y a un vide dans notre région où la D1 de Brunehaut précède un fossé jusqu’à la P1. Et Templeuve pourrait être le premier à combler ce vide."

Toutes ces projections ne seront que des plans sur la comète si Templeuve n’utilise pas les deux cartes qui lui restent en mains à bon escient. Le second round de ce mercredi pourrait déjà être celui qui actera la qualification de l’Essor, mais rien n’est moins sûr. "Le match de mercredi sera serré. Péronnes a envie de monter. Il y aura du monde dans nos travées et le public sera derrière nous. Cela boostera l’équipe !", espère le président.

Justine Meurisse a également confiance tout en restant prudente. "Péronnes possède beaucoup de qualités avec des joueuses rapides. Donc, il faudra faire attention. On a toutes nos chances car on sera déterminé."