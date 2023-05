Nouveau succès aux 24 h de Don Bosco

Pascal Harchies est le vétéran du tournoi: "À 60 ans, je le suis de peu puisque je vais jouer avec mon frère qui en a 59 ! On fait équipe avec deux jeunes de Don Bosco et un de leurs copains que je vais apprendre à connaître. Mes dernières 24 h remontent à bien avant le Covid. Et je me demande si le corps va encore suivre. Comme je suis meilleur au volley qu’au bar, on ne va pas faire n’importe quoi pendant les pauses, prévient cet ex-joueur de N3. En tout cas, je me sens motivé comme un gosse qui découvre l’événement pour la première fois. Et le changement de formule pour cette édition, avec des matches plus courts et un temps d’échauffement plus long me semble plus intéressant pour la récupération… Mais ça, c’est encore à prouver."

"Super sur le plan social"

Présent pour la troisième fois, Clément Latour a, lui, de bonnes raisons d’être là ! "Je suis le compagnon de la fille de l’organisateur, indique ce psychologue de 26 ans. C’est chouette de vivre cet événement en couple. D’habitude, je fais du vélo ; ici, c’est aussi dur sur la longueur mais c’est un dépaysement total car le volley fait appel à d’autres muscles ! C’est aussi super intéressant sur le plan social."

Avis partagé par Olivier Vincent, le papa d’Alexandre, 14 ans. "Il est venu avec sa bande de copains du Skill. Ce sont ses premières 24 h et il était un peu stressé au petit-déjeuner, mais surtout impatient. Il a pris goût au volley grâce à un stage organisé par le Skill, où il joue en cadets. Merci en tout cas aux organisateurs qui ont tenu compte de la demande de ne pas les faire jouer entre minuit et 6 h." Des organisateurs qui étaient particulièrement satisfaits à l’issue de l’événement: " On a eu 13 équipes de plus que l’an passé et une nouvelle vague de jeunes joueurs venus, notamment, des clubs voisins, se réjouit Christian Decock, cheville ouvrière de l’événement qui a nécessité le travail d’une cinquantaine de bénévoles. Je remercie particulièrement les parents de jeunes du club qui se sont beaucoup investis." Des témoignages qui sont de bon augure pour la prochaine édition !