Le départ rêvé pour Gilles Stadsbader à Misano

De succès, il en a aussi été question pour notre autre représentant, Gilles Stadsbader, qui lançait aussi sa saison du côté de Misano il y a quinze jours. Déjà impressionnant lors d’une course d’entraînement en début d’année en Espagne, le Mouscronnois a confirmé tout le bien que l’on pensait de lui lors de cette première sortie officielle.

Engagé dans le championnat d’Italie GT en Super Trofeo, il a signé directement la pole position lors des qualifications du samedi alors qu’il concourait contre 28 autres voitures. Fort de cette première place sur la grille, le pilote a parfaitement géré sa première course. Malgré une pénalité de cinq secondes pour conduite en solitaire (NDLR: logiquement, les équipages comptent deux pilotes), le Hurlu a su contenir les assauts de Pera, un concurrent bien plus expérimenté que lui.

Le lendemain, Gilles Stadsbader passait proche de sa deuxième pole mais il était devancé de peu par Pera. Partant de la première ligne, le Hurlu n’a pas vécu directement le départ un peu chaotique envoyant plusieurs voitures dans les graviers. La safety car rentrait en piste pendant trois tours. Dès le nouveau départ, Gilles se montrait le plus rapide en piste et gardait un écart stable par rapport au leader. Malgré tout, notre régional ne parvenait pas à faire son retard. Il fut alors aidé par une nouvelle entrée de la voiture de sécurité pendant trois tours, ce qui permettait à l’ensemble du peloton de se regrouper. À six tours de la fin, il en profitait pour prendre les rennes de la course et ne plus jamais les céder. La plus belle des façons de conclure un merveilleux week-end. "Je suis très heureux de pouvoir obtenir de tels résultats dès ma deuxième course. L’équipe a également réalisé une excellente performance ce week-end. Je ferai tout mon possible pour continuer à obtenir de tels résultats à l’avenir". Voilà en tout cas une très belle saison pour un pilote qui avait déjà démontré tout son talent en karting.