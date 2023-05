Guillaume Dumoulin va enfiler à nouveau le gant pour rendre service à Tourpes

Les hommes de Sébastien Potiez ont bien débuté leur saison avec quatre unités prises en autant de matchs. Mais l’expérience d’un joueur tel que Guillaume permettra d’éviter de mauvaises surprises comme celle connue à Wieze le week-end passé (NDLR: une défaite 13-12 alors que les Bleus ont le match en main durant longtemps).

Toutefois, ne vous attendez pas à voir Guillaume prendre tout de suite la place d’un joueur de base. Ce n’est pas dans le caractère du bonhomme qui rendra service quand on aura besoin de lui. Notamment en cas de blessure au sein de l’effectif. De plus, l’ancien Canari n’a plus joué depuis quelque temps et doit retrouver ses automatismes. Il n’y aura donc pas de retrouvailles avec le Wolfpack dimanche prochain. Guillaume nous a confirmé qu’il ne jouerait pas ce week-end, ni dans le mois à venir.

Quoi qu’il en soit, voilà une recrue qui fera certainement beaucoup de bien aux Tourpiers au cours de cette importante saison.