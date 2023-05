Yohan Brouckaert: "Tournai et le RWDM, c’est le rêve !"

" Je suis supporter de Molenbeek. Avec Mamadou (Ba), on a vécu un truc de fou là-bas. Samedi, on était au stade pour assister au sacre de nos anciens équipiers. Et le lendemain, montée avec To urnai, quel super week-end !" Yohan Brouckaert, 35 ans, est toujours un exemple sur et hors du terrain. Sa tête la semaine passée après avoir égalisé sur le fil valait de l’or: "C’était génial ! Le foot, je n’en ai jamais assez car c’est dans mes gènes. Demandez à mes coéquipiers, ils vous diront que je leur ai souvent cassé les pieds cette saison mais c’est pour vivre des moments comme ceux-ci… Franchement, je suis fier des jeunes ! Quelle belle évolution tout au long de la saison." Et on a aussi adoré le petit conciliabule entre le défenseur central et son coach lors d’un arrêt de jeu: "On a la chance d’avoir un Luigi Nasca qui est à l’écoute de ses joueurs. Tactiquement, il fallait un peu d’ajustement, et je lui ai dit." Avec succès comme on l’a vu par la suite…