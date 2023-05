Tournai en D2, c’est vachement mieux !

Luigi, l’homme ordonné

Johan Huin, le président des supporters, ajoutait: "On a vécu des moments très difficiles cette saison (NDLR: allusion au départ de Descarpentries) mais depuis l’arrivée de Luigi Nasca – un homme ordonné – ça va beaucoup mieux, comme le prouve la montée. La preuve avec le car des supporters que l’on a rempli pour venir à Habay malgré le long trajet." Et une belle communion avec les joueurs à la fin des rencontres, même après la défaite à Onhaye.

Un autre joueur à avoir bien progressé depuis l’arrivée de Luigi Nasca, c’est Amury. Un but sur penalty seulement, mais un gars qui a couru des kilomètres pour se taper le travail ingrat de récupération de ballon quand celui-ci était le moins accessible. Quatre poumons ce week-end: "J’ai effectué beaucoup d’efforts à un poste qui n’est pas le mien. On savait que Habay allait faire le jeu, on les a laissés faire en espérant profiter d’une possibilité, et c’est exactement ce qui s’est produit. Mentalement, on était solides mais il n’aurait pas fallu aller aux prolongations vu tous les efforts fournis ce week-end et à Onhaye. Quand on a scoré, j’ai regardé le tableau d’affichage, je suis passé par toutes les émotions surtout après avoir expédié le centre qui a amené le but."

Anthony Thambwe: 20 ans et une montée, comme il se plaît à nous le signaler avec un grand sourire, une autre preuve de la solidité mentale de l’effectif ! Malgré son carton reçu rapidement, il a assuré: "Ça m’a permis d’encore mieux me concentrer mais celui reçu ne m’a pas fait peur. Il fallait que je montre que j’étais là. On a bien géré malgré des organismes fatigués."

On avait déjà voulu recueillir son avis la semaine dernière mais Bilal Zanzan s’était réfugié sous sa douche ; dimanche, on l’a chopé… tout sec: "Après ce qu’on a réalisé à Onhaye, c’était trop beau pour que ça s’arrête… On ne voulait plus répéter les mauvaises premières périodes de ces dernières semaines. On a mis le bleu de chauffe. Après un début de match compliqué, on a mis le pied sur le ballon, on aurait dû le faire plus tôt mais je crois que certains doutent encore de leurs capacités."