Le Vautour a retrouvé le sourire en N2

Ce dimanche, pour leur entrée en lice en nationale 2, les Vallois ont enfin pu goûter à nouveau au succès. "Malgré tout, je ne regrette pas d’avoir joué en N1 la saison dernière. C’était vraiment une belle expérience !", raconte Alexis Desprez, le joueur de 19 ans.

Objectif tour final

Il faut dire que le Vautour y avait vu une magnifique occasion d’aguerrir ses jeunes, et cela semble avoir porté ses fruits. "Même si je n’ai pas su gagner mon simple ce dimanche, je sors d’un bon hiver et je devrais grimper B-15.2 à la fin du mois de mai, avant peut-être de viser une nouvelle montée en fin de saison. Ce dimanche, j’ai affronté un joueur très costaud, déjà assuré d’accéder à ce ranking que je vise."

Alexis a toutefois pris pleinement part au succès vallois, remportant en matinée son doubl, en étant associé à Nick Beirnaert. "Bon, c’est certain qu’avec Nick, tout est toujours un peu plus facile, poursuit le citoyen athois. Toutefois, je ne boude pas du tout mon plaisir. Après l’année d’apprentissage, nous pouvons à nouveau nourrir des ambitions. Le premier objectif sera de nous extirper de la poule. Nous avons fait un pas vers la qualification en battant le TC Davis. Si nous confirmons dès jeudi à Waterloo, une autre équipe aux ambitions affichées, nous aurons sans doute fait le plus dur. Après, qui sait ce que pourrait nous réserver le tour final de septembre, que nous entamerions en demi-finale ? En espérant alors éviter le Panorama, le favori. Ce club aligne aussi une équipe en première nationale et aurait pu prétendre y inscrire sa deuxième formation, mais la fédération a refusé qu’un même club renseigne deux phalanges dans l’élite. Cette équipe B a été versée en nationale 2 et pourrait donc bien constituer un caillou dans notre chaussure."

Tixhon, Cailleau, Wauters

La force de l’équipe valloise résidera, peut-être, dans son impressionnant vivier. "Ce dimanche, nous l’avons emporté alors que David Tixhon était absent. Mais Jolan Cailleau l’a magnifiquement remplacé en tant que premier joueur. Une place à laquelle nous pourrions aussi aligner Stefan Wauters."

De la densité, c’est un fait ! Et pourtant, il se murmure que les joueurs de Vaulx auraient préféré être placés en nationale 3, où ils n’auraient sans doute fait qu’une bouchée de leurs adversaires… Au moins, en N2, si triomphe il y a, il sera accompagné de la gloire.