Le BC Blaton reste finalement en P1

Mais les Blatoniens peuvent finalement pousser un gros ouf de soulagement deux semaines plus tard. Et les bonnes nouvelles sont venues de plus haut. En effet, le RPC Anderlecht s’est sauvé in extremis en TDM2 ce dernier week-end en battant Stevoort et grâce à cela, aucun descendant AWBB de nationale ne retournait en série régionale. Cela laissait de la place dans les échelons régionaux. Les provinces de Liège et du Hainaut sont les deux provinces qui ont profité de ces places vacantes en pouvant faire monter un représentant supplémentaire en AWBB.