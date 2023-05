Fabrice Milone: "Je nous donne la note de 6,5 sur 10"

Les joueurs d’Acren-Lessines sont officiellement en congé. "La fin de saison a été longue, surtout que nous n’avons plus rien à jouer depuis quelques semaines. Du coup, le match contre Ganshoren était le dernier rassemblement pour ce groupe", confirme le coach Fabrice Milone. Jamais réellement en danger lors de cet exercice, la REAL s’est un peu éteinte au fil des matches, payant son inconstance. "Je nous attribuerai la note de 6,5 sur 10 ! Cette campagne vaut plus que la moyenne, mais ne mérite pas de distinction. Toutefois, si on nous avait dit que nous serions assez vite tranquilles, que nous nous lutterions pour une tranche et que nous bousculerions des équipes du top, nul doute que nous aurions signé."