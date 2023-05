David Bourlard quitte le Pays Vert: "Il y a des choses que je ne peux plus accepter"

"Chacun doit rester à sa place"

Si, de l’extérieur, ce départ peut paraître surprenant, les excellents résultats engrangés, avec une septième place et un tour final raté de peu, cachaient de plus en plus difficilement un certain malaise entre le coach et sa direction. Ainsi, l’on doit reconnaître qu’à plusieurs reprises, en tant qu’habitué du stade des Géants, on avait perçu un climat pas toujours très serein. Pour expliquer la décision de David Bourlard de s’en aller, on parle de désaccord, notamment, dans la reconduction de certains joueurs mais aussi le recrutement d’autres… "Mais il n’y a pas que ça, complète le principal intéressé. Ma décision, à partir du moment où je n’ai pas eu la réaction attendue de la part du président Dubois, elle était cousue de fil blanc. Cela fait plusieurs mois que je tente de mettre des choses en place mais le souci vient du fait que, lorsqu’il est important de trancher sur certains points, le prési ne le fait pas ! On le sait, au Pays Vert, il y a des cadres dans le vestiaire, des personnes qui sont là depuis de longue date, que chacun respecte, moi le premier. Le problème, ce ne sont pas ces personnes en elles-mêmes mais la situation privilégiée dans laquelle on les met. OK, le Pays Vert est un club familial et il doit le rester mais chacun doit rester à sa place: les dirigeants dirigent, les entraîneurs entraînent et les joueurs jouent !"

"Non, ce n’est pas normal !"

Ainsi, le problème viendrait aussi des choix sportifs posés par l’entraîneur ! "On m’a reproché la gestion de mes deux gardiens en cours de saison mais ils sont bons tous les deux, d’où un certain moment Zimine comme titulaire, et puis au tour de Charlo ! Ce sont mes choix d’entraîneur, note un coach qui avoue que l’ambiance n’était pas au mieux au sein de son staff. On a un gars qui porte des gants, car je n’appelle pas ça un coach des gardiens, qui s’est fait remarquer plusieurs fois en bord de terrain, utilisant son téléphone sur le banc, se prenant des semaines de suspension, nous portant préjudice auprès des arbitres, se montrant menaçant, mais à qui on ne dit rien parce qu’apparemment, on trouve ce comportement normal. Mais pas moi !"

"Pas de réponse, donc je pars"

David Bourlard a ainsi provoqué une entrevue avec Philippe Dubois ce dernier jeudi. "Je lui ai présenté ma démission et je n’ai eu aucun retour de sa part, hormis le fait que je ferais mieux de réfléchir. Le lendemain, il m’a demandé ce que je voulais et je lui ai répondu que je souhaitais une discussion franche avec certaines personnes et l’éviction de l’entraîneur des gardiens. Depuis, je n’ai aucune réponse, d’où mon départ !"

Non sans déception ! "Franchement, je me voyais bien rester plusieurs années au sein du club en arrivant. C’est pourquoi je suis très déçu pour certains joueurs qui me faisaient confiance et profondément désolé pour ceux qui ont accepté de venir en vue de la saison prochaine mais il y a des choses que je ne peux plus accepter. Je ne veux plus travailler dans les conditions qui me sont proposées. Quand j’apprends par Brice Revercez lui-même qu’il a signé au club, c’est qu’il y a un truc qui cloche, non ? Désolé mais ça ne va pas ! Le plus triste dans l’histoire est que je suis attaché à ce club qui a des principes mais j’en ai aussi et là, c’est devenu trop dur. L’histoire se finit mal et pourtant, j’ai tout fait pour trouver des solutions."