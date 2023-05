Brunehaut est passé à côté de son rêve

Le gardien visiteur blessé

Venus surtout pour défendre bec et ongles leur avance de deux buts acquis à aller chez eux (6-4), les Bruxellois mettaient à profit les moindres errances défensives afin de s’en aller faire mal en contre. Et au repos, le marquoir de la salle, qui affichait 2-2, laissait entrevoir une deuxième période intense pour les hommes du président Carbonelle qui, à ce moment-là, y croyait: "Après un début de match marqué par la nervosité, on a pris peu à peu le dessus. Il nous reste à concrétiser en seconde mi-temps en inscrivant au moins deux buts de plus qu’eux. Mais on devra surtout concrétiser nos occasions de but en étant plus réalistes."

De retour sur le parquet, les visiteurs devaient se passer de leur gardien, blessé à la main peu avant la pause. Sans solution de rechange, c’est ainsi un joueur de champ qui prenait place dans le but pour la suite des débats ! Brunehaut se prenait rapidement un but, ce qui contraignait le coach local à poursuivre la rencontre avec Charlo, le substitut de Morant, dans le rôle de gardien volant. Une prise de risque payante puisque ce dernier parvenait à inscrire deux buts coup sur coup pour relancer le suspense à 4-3. On sentait l’exploit possible mais le manque de finition faisait une nouvelle fois défaut en zone de conclusion. Et finalement, ce qui devait arriver arriva. À force de galvauder, les locaux se prenaient deux derniers buts en fin de débats, éloignant ainsi leur ambition de monter en D2.

"On avait tout en main"

Très déçu, l’expérimenté gardien David Morant ne cachait pas une certaine frustration à l’issue de la partie: "Avec la perte de leur gardien pour jouer la deuxième mi-temps, on avait tout en main pour faire la différence. Malheureusement, on n’a pas su en profiter malgré toutes nos occasions. À 4-3, on aurait dû plier le match et finalement, on s’est fait punir en contre. Ce manque de concrétisation, c’est un peu le résumé de ces deux matches de play-off qui étaient pourtant à notre portée."

Reste à présent un dernier espoir avec un repêchage qui se profile d’ici quelques semaines ! "Il y a encore une chance de monter par ce repêchage mais ce ne sera pas avant le moins de juin. Ça commence à faire long ! On va devoir remotiver tout le monde après ce coup dur et puis, on verra où ça nous mènera", conclut le capitaine local.