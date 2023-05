ACRHO: qui d’autre que Vico pour survoler les Collines ?

À une allure de 3.38 au kilomètre

Il n’y a pas eu de suspense concernant les victoires tant féminine que masculine: Virginie Dujardin s’impose pour la onzième fois cette saison. Où Victor Vico a pour sa part remporté un huitième succès. Il a bouclé les 13 bornes dans un temps de 47.24 soit à une allure de 3.38 au kilomètre. Précédant Jo Van den Brulle, premier vétéran 1, rentré en 49.48 (3.49 au km), soit à plus de 15 kilomètres au heure, Jonathan Trifin, 51.58 (3.59), Emmanuel Demuynck, deuxième V1, en 51.58, et… Aurélien Campener, cinquième et troisième senior, en 53.14 (4.05/km). Classé 11e, et troisième V1, Stefan Debroux boucle la distance en 56.32. Le duo des V2, composé de Geert Haegeman et d’Eddy Dusausoit, récolte les 16e et 18e places, à une moyenne de 4.27 au km. Suivent les trois premiers espoirs: Tom Pourtois, 19e en 58.06 ; Clément Bauffe, 24e en 59.21 ; et Nolan Foubert, 30e en 1.01.40. Et le troisième V2, Kurt Carlier, rentré à la 27e place après 1 heure et 42 secondes.

Virginie Dujardin les talonne, terminant 32e dans le temps de 1.02.20, soit à une moyenne de 4.47. Classée 54e en 1.04.56, Sophie Magnier est la seconde A1, Mireille Duquenne étant la troisième, et 127e en 1.07.59. Côté des aînées 2, Marjorie Murez, a été la plus rapide terminant 91e en 1.08.24. Cécile Moutier termine dix secondes plus tard, à la 98e place. Son équipière Mireille Bonnefois prend la 145e place en 1.13.18 et est suivie de Sylvette Lechantre, 153e en 1.13.59. En A3, on trouvait le trio de Chantal Bruneau, 156e dans le chrono de 1.14.11, Bernadette Delobelle, 270e en 1.24.47, et Brigitte Leconte, 325e en 1.35.41. La seule A4, Marie-Jo Collie, a terminé à la 209e place en 1.18.42. L’espoir Héloïse Diricq, est rentrée en 1.18.43, se classant 211e en 1.18.43.

Mercredi, au Foyer de Roucourt

La prochaine épreuve de l’ACRHO, Le Jogging du Foyer de Roucourt, se déroulera ce mercredi, soit le 17 mai, à Péruwelz (Roucourt). Le rendez-vous est fixé à la Place de l’Église pour un départ à 19 h 45 et un parcours de 9,400 km, un des plus courts. Renseignements: 0497/80.05.25 et école, 069/77.99.00. Et notez d’ores et déjà que le lundi 29 mai, à 10 h, ce sera au tour du Jogging du Vieux Canal de Maubray, sur 11,850 km. Le rendez-vous est fixé à l’école Notre-Dame de Fatima. Infos auprès de Paul Scolas, 0498/87.87.17. Deux courses relativement plates ; idéales comme rampes de lancement pour la Kainoise du dimanche 4 juin, l’une des longues.