Un Flénu bien plus percutant à Molenbaix

Pas de grosse surprise au coup d’envoi dans les effectifs annoncés hormis l’absence pour Flénu de Cammisuli alors que Petit, fort incertain pour cette rencontre, prend place sur le banc local. Après quarante-cinq secondes de jeu, un corner repris par Sylla est déjà renvoyé sur la ligne de but visiteuse ! Le match est lancé et il faut un arrêt de Barois devant A. Belasfar pour que le marquoir reste vierge. Dans la foulée, Nicaise et S. Belasfar centrent devant le but où personne n’est présent pour conclure. Flénu insiste encore et on croit au but de S. Belasfar mais son frère accompagne le cuir en position hors-jeu juste avant la ligne !

S’en suit une volée de Fiston que Bauvois doit impérativement claquer au-dessus de sa latte. La première demi-heure de la rencontre, riche en intensité et en occasions de but, est passée… Seul un tir trop mou de Sylla et un coup-franc non cadré de Demol animeront encore une première période très agréable au cours de laquelle il n’y aura manqué que les buts.

La reprise est marquée par un premier tournant de la rencontre. Un coup-franc molenbaisien aux vingt-cinq mètres est complètement loupé par Dezitter, la contre-attaque est menée par les frères Belasfar et conclue par Sergeant qui devance la sortie de Barois. Et seulement quatre petites minutes plus tard, A. Belasfar offre le but du KO à Sergeant mais ce dernier envoie le cuir au-dessus de la transversale !

Molenbaix peine vraiment à trouver des opportunités de but. Et si Morain bat Bauvois, un défenseur est à nouveau replié sur la ligne pour écarter le danger…

Petit a trouvé le poteau: ça ne voulait pas rentrer !

Le dernier quart d’heure est entamé quand Barois maintient le suspense en parant un nouvel essai de S. Belasfar. Sur le contre, Petit efface deux défenseurs avant de frapper mais c’est le poteau qui renvoie le cuir ! C’est le deuxième tournant de la rencontre.

On retrouve encore Petit servi par Sylla mais sa volée passe à côté du poteau de Bauvois. Flénu joue les contres et chacun d’eux est un danger pour la défense locale. Barois sauve encore les meubles devant S. Belasfar dans le temps réglementaire. Il réalise à nouveau une prouesse sur un essai de Sergeant mais le cuir revient dans les pieds de S. Belasfar qui conclut. Et dans les arrêts de jeu, Gilson plantera la dernière rose pour envoyer son équipe en interprovincial.

Florian Dezitter espérait un tout autre départ

À la base du premier but visiteur, Florian Dezitter avait les larmes aux yeux au terme de la partie. "Cela fait très mal et je pense qu’il me faudra beaucoup de temps pour oublier cette phase. Je veux mettre un petit ballon au-dessus du mur mais je me loupe avant la contre-attaque visiteuse. C’est le tournant de la rencontre qui se joue sur une erreur individuelle. Un détail qui fait basculer une rencontre et qui est très difficile à avaler. Bien sûr, tout aurait pu changer si le tir de Clément n’avait pas été repoussé par le poteau. La confiance aurait certainement changé de camp mais sur l’ensemble du match, la victoire n’est pas volée. Ainsi se termine mon aventure à Molenbaix après trois belles années mais j’aurais préféré réellement partir sur une autre note que ce triste souvenir qui restera longtemps gravé dans mon esprit", déplorait le Molenbaisien.

Clément Petit saluait aussi le match adverse malgré la déception. "Mon tir est le tournant du match. S’il rentre, cela peut tout changer. Mais, malheureusement, ce ne fut pas le cas et l’ensemble du match a démontré que Flénu mérite sa victoire. Ils ont été plus entreprenants offensivement et le score aurait pu prendre d’autres proportions s’ils avaient été plus concrets devant le but. C’est dur à avaler mais c’est la loi du tour final où tout se joue sur une rencontre, tour après tour", constatait Clément Petit.