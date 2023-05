Un exploit rondement et tactiquement mené par les Tournaisiens

Quoi de mieux que de commencer par les propos d’Axel Pio: "C’est réellement indescriptible… Cela fait huit ans que je suis là et un bout de temps qu’on courait après cette accession. Pour le club, le coach, c’est formidable. La D2, cela correspond quand même mieux à nos capacités. On n’aura pas vu du grand foot mais on s’y attendait un peu. On sentait que les deux équipes avaient peur d’encaisser un but qui aurait ruiné leurs espoirs. On s’attendait à un gros pressing de la part de Habay, on savait que si on tenait lors de la première demi-heure, on aurait toutes nos chances, c’est exactement ce qui s’est passé. J’en profite pour dédier cette montée à Pascal, un supporter qui devait être présent ce dimanche, mais qui est décédé ce week-end." En bon tournaisien qu’il est, Axel Pio avait les larmes aux yeux en évoquant l’accession en D2 devenue réalité.

Ne pas se mettre en difficulté: but avoué !

Un match très fermé, tactique entre des formations qui voulaient à tout prix ne pas se mettre dans les difficultés en encaissant un but mais préférant donc attendre la bonne occase. Même si Habay tente d’exercer un pressing haut dès le début de la partie, les essais de Toussaint et Copette n’inquiètent nullement Gianquinto. C’est juste un peu plus chaud avec Ansion qui force Brouckaert à un retour salvateur à la 24e. La réponse vient des pieds de Dassonville lancé par Amury mais il échoue à côté. Molinari expédie sa tête au-dessus sur le corner de Lecomte mais les défenses montent bonne garde jusqu’au repos atteint sur le score de 0-0.

Pas en bois, ce Cheick, remplaçant mais buteur !

Rien ne change au retour des vestiaires. Habay essaie mais se heurte à la bonne organisation tournaisienne avec des boulons resserrés à la pause qui permettent au milieu de terrain de prendre l’ascendant alors que les joueurs locaux créaient souvent le surnombre dans ce secteur auparavant. Deux têtes de Destrain sonnent la charge mais c’est à Holuigue – monté au jeu pour un Dassonville victime d’une élongation – que revient le grand bonheur d’inscrire de la tête le but qui permet aux Sang et Or d’accéder à la D2. L’assist vient d’Amury très en vue tout au long de ce dernier match de la saison. Les Tournaisiens peuvent aussi remercier Bartholomé qui loupe un peu sa sortie.

Qui d’autre que Gianquinto pour sauver les meubles ?

À l’image de sa saison, Gianquinto est là quand on a besoin de lui. Alors qu’il n’a encore pas eu d’arrêt difficile à effectuer, il stoppe, on ne sait pas comment, un obus de Lecomte qui aurait alors mené les deux équipes aux prolongations: "Je pousse sur les jambes, j’essaie de me détendre le plus possible et je la dévie, c’est juste ce qu’il fallait, non ?, souriait le gardien du FC. Après le 0-1, ces quelques secondes ont été les plus importantes de mon match. Le meilleur scénario qui pouvait nous arriver."