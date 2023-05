Play-off P1 dames: un grand Templeuve force la chute de Péronnes et envisage la montée dès mercredi

Le long déplacement en terres binchoises n’empêchait pas Templeuve de fixer le marquoir à 0-9 dès les premiers instants. Mais le moral des Péronnaises n’était pas atteint et elles se réveillaient en faisant preuve de leurs qualités athlétiques. Les locales jouaient sur cette force en remontant les balles à grande vitesse pour placer les meilleures shooteuses en conditions idéales. Les Templeuvoises manquaient par contre de solutions pour faire face à ce système rodé.

La mi-temps tombait réellement à pic pour faire retomber le soufflé de Péronnes et permettre à Alex De Witte de réorganiser ses troupes. Les Templeuvoises revenaient sur le parquet avec une défense verrouillée et des solutions en intérieur. Les sœurs Meurisse étaient servies par leurs équipières pour inscrire de nombreux points en pivot. En l’espace de cinq petites minutes, Templeuve réussissait à passer devant, à 42-43 ! Péronnes-Binche priorisait ses efforts sur la défense et les deux formations clôturaient le troisième quart en faisant presque jeu égal (53-51). En fin de partie, des tensions se manifestaient à Péronnes alors que le coach templeuvois prenait ses temps morts dans des moments opportuns pour construire les attaques. Ce sang-froid permettra à Templeuve de passer devant et de maintenir son avance dans la dernière minute (64-67).

Auteure de play-off de haut vol, Sophie Deglé reconnaissait que cette partie était difficile à remporter. "On a été trop lentes en début de match. Après la pause, on a mieux fait tourner même si leurs shoots ont continué à nous mettre en difficulté. Leur groupe est semblable au nôtre de par leur expérience, ce qui ne nous convient pas vraiment. Il faudra clôturer le boulot mercredi avec une bonne mentalité dès l’entame de match."

Avec la première manche en poche, Alex De Witte avait le sourire en narrant le scénario du match à rebondissements. "On a corrigé notre défense en seconde mi-temps. J’ai demandé d’empêcher les contre-attaques, de ne pas les laisser dans leur zone de confort. On est revenu rapidement grâce à l’aspect tactique. Je le répète: une finale, ça se gagne, il nous faut aller chercher le deuxième set et mercredi, il y aura du monde à Satta !"