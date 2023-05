Play-off: il ne manque qu’un point à Mouscron pour reprendre les lauriers à Malines !

Avec un écart de trois points ainsi que des duels tes que Mouscron-Courtrai et Malines-Anvers au programme, ce dernier samedi pouvait livrer un verdict en play-off de Superligue mais l’attribution du titre est restée au stade de la supposition et en aucun cas de la certitude, même si on a envie de répéter que tout paraît sentir bon pour les Dauphins de Gabo Gallovich. La distance de trois unités entre le leader mouscronnois et son dauphin malinois reste intacte à la sortie de cette quatrième journée de la phase décisive du championnat et tout va se jouer ce prochain samedi du côté de Mouscron où, en second duel de soirée, l’équipe locale accueillera Malines qui si et seulement si gagne, privera une seconde année d’affilée les Hurlus des lauriers.

La balle est malgré tout dans le camp mouscronnois au regard de sa victoire sur Courtrai de samedi à Malines ! Un 19-7 en maîtrise tout au long de la première partie de rencontre avant un coup d’accélérateur dévastateur lors de la troisième période. À 14-5, il ne restait qu’à dérouler dans le sillage de Zaoui auteur de sept buts. Un Hilian des tout grands soirs bien secondé par Quoirez, trois goals, et Naumchyk, quatre. Preuve que les plus fines lames hurlues sont aiguisées à l’approche du dernier rendez-vous des play-off.

Ça se passera donc face à Malines qui a, lui, souffert contre Anvers. Comme depuis le début des matches décisifs finalement ! À 9-4 après deux minutes de jeu dans le troisième thème, on pensait les Pirates à l’abri mais l’AZC revenait à 9-8, se laissait décramponner à nouveau à 12-9 mais insistait à 13-12 pour finalement s’incliner 14-13.

Conclusion du jour: les Pirates malinois semblent beaucoup moins sereins à l’approche du match décisif que les Dauphins de Mouscron. Toutefois, gare aux apparences !