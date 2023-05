"Je suis déçu pour mes joueurs, car on a réalisé une bonne prestation dans un match équilibré. Face à une belle formation qu’on a également mise en difficulté", commente Fabien Delbeeke. Après une première demi-heure où les échanges sont partagés, les visiteurs prennent l’avance un peu chanceusement… "Il semble que leur joueur ait d’abord touché le ballon de la main avant de l’emmener avec mais l’arbitre n’a pas bronché. Finalement Omonga reçoit le cuir au grand rectangle, et sa frappe surprend Noah Rubrecht grâce à un rebond. Sans ça, il était dessus". En deuxième période, les locaux se montrent dangereux dès le début, avant qu’un pénalty ne soit logiquement accordé à Jemappes pour un accrochage. Mais Rubrecht, d’un double arrêt, permet de garder espoir. "Thierry Colin m’avait expliqué pendant l’échauffement que depuis les 11 mètres, leur capitaine avait l’habitude de tirer à droite du gardien. C’était bien lui qui le bottait, donc j’ai appliqué ce tuyau", détaille l’intéressé. Marlière égalise peu après de la tête et Obigies aurait même ensuite pu passer devant. Sur un débordement côté droit de Lefebvre, Hovine reprend le centre qui suit d’une tête piquée au second poteau, mais Laporte sort un superbe arrêt. Jemappes l’emporte finalement grâce à une tête de Seoudi à la 78e. Et malgré un passage à trois derrière, Obigies ne revient pas dans la partie. "Peut-être qu’on n’a pas été assez attentifs sur le second but. Mais il n’y a aucun regret à avoir quand on prend en compte toute la saison, le fait qu’on s’est battu les uns pour les autres durant celle-ci et ce tour final accroché lors du dernier match", explique le keeper local. "On a sorti deux gros matchs, à l’image de ceux contre Néchin et Isières, lors de ce tour final. Je suis fier d’être l’entraîneur de ce groupe et de sa mentalité", conclut Delbeeke.