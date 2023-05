De Wulf était puni suite à son injuste exclusion lors du match de la semaine passée, Schreyers se blessait en début de partie, voilà autant d’éléments venant contrarier les locaux en quête de montée. Les deux formations ont eu beau se livrer durant les nonante premières minutes de leur duel, aucune d’elle ne trouva la clé afin d’ouvrir le score. Au cours des prolongations, Ellezelles va manquer de chance à trois minutes du terme lorsque l’envoi de Neukermans viendra percuter la latte du but. La loterie des penaltys tournera finalement en faveur des joueurs visiteurs et ce après que les locaux avaient pris l’avantage dans cet exercice cruel. "La déception est immense, nous assène Jean-Noël Deramée. Tout avait été mis en œuvre afin de faire la fête, nous y croyions à fond et nous tenions à bien recevoir nos supporters, ils étaient 400, qui voulaient faire la fête en notre compagnie. C’est tout remettre en ordre qui va nous être encore plus pénible et ce en sachant que nous sommes passés très près de l’exploit. Nous nous étions également préparés lors de notre campagne de recrutement afin d’être compétitifs une fois à l’échelon supérieur. La déception est dès lors à la mesure des efforts colossaux auxquels nous avons consenti. Il va falloir se remobiliser pour la suite du tour final qui pourrait encore nous valoir une récompense." Mais bien se reprendre ne sera pas chose aidée !

Solre – Squadra Mouscron 0-1

On connaissait le beau football pratiqué par la Squadra du côté de Solre et on s’était de la sorte arrangé afin que le terrain soit le moins possible en faveur de leurs qualités de manieurs de ballon. À peine tondu, des jolies petites fleurs ornant sa surface, c’est sans doute écologique, mais bigrement ennuyeux pour la circulation du ballon. Une véritable prairie ! Dans cet ordre d’idée, les 600 personnes venues assister à la rencontre n’ont eu que des moments clairsemés afin de voir du spectacle. Les duels étaient certes présents, l’intensité également, mais il en allait autrement pour arriver dans la surface adverse. On peut ainsi dénombrer sur l’ensemble de la partie deux frappes cadrées dans chaque camp. L’une d’elles à la 25e, bien amenée par Keunebroeck, a permis à Greco d’inscrire le seul but de la partie et qui vaut aux Hurlus d’accéder à l’échelon supérieur. "C’est un doux sentiment du devoir accompli, dit le buteur Adriano Greco dont c’était la dernière apparition sur un terrain de football à près de 39 ans. J’étais venu donner un coup de main pour les deux dernières rencontres et je marque à deux reprises, je peux à présent me tourner vers le foot en salle l’esprit serein. Terminer ma carrière sur une telle excellente note me procure une énorme satisfaction et ma décision de venir épauler les copains pour franchir les deux derniers échelons nous amenant à la montée est jubilatoire".

Casteau – Harchies-Bernissart 1-2

Harchies débute très mal la rencontre, pas bien en place, l’équipe se fait surprendre par un but rapide de Majdoubi, dans la minute initiale. Il faut ensuite un gros arrêt de Rousseau afin que cet écart ne soit pas doublé juste avant la pause. Après les citrons, cela va mieux pour les Iguanodons qui se trouvent mieux sur le terrain et commencent à déployer leur jeu habituel. À la 70e, un centre de Degallaix trouve la tête de Rotsaert qui égalise. Alors que l’on s’acheminait vers les prolongations, Florent, lancé en profondeur arrache la victoire en faveur des visiteurs. "C’est une joie immense pour notre équipe, lance Jean-Charles Fabrel dans une euphorie bien compréhensible. Quel paradoxe avec l’année dernière où nous avions accompli une excellente saison pour être battus au premier match du tour final. Il faut avouer que notre saison fut de moins bonne facture lors du présent exercice et voilà que la montée est assurée. C’était notre objectif du début de saison et il est atteint."