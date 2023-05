Celles 13 – Steenkerque 5

La frappe locale éprouve des difficultés à trouver ses marques durant les jeux d’ouverture, ce qui donne une lutte équilibrée (2-2). Peu à leur affaire, les visiteurs doivent laisser filer leurs hôtes à 7-3. De retour des vestiaires, les Cellois, privés d’un Courtois malade, resserrent les postes et passent à la vitesse supérieure. En face, Steenkerque permute son cinq, sans pour autant trouver de réponses. "Voilà trois points qu’on n’espérait pas, souriait Yves Willaert. Mention spéciale à Andy Couplet qui a parfaitement joué entre les lignes."

Ollignies 6 – Celles 13

Emmenés par un bon Olivier Cauchie, les locaux entament la lutte tambour battant et parviennent à faire le break à 4-2. En face, les Cellois réagissent directement et font 4-4, puis 5-7. La seconde armure est à sens unique. La frappe visiteuse a trouvé son rythme de croisière et les jeux défilent. Jusqu’à 5-12, 40 à 2. "Difficile de prétendre aux trois points lorsque vous êtes menés 4-2, analysait le mentor de Celles après la rencontre. Ollignies mérite le point. De notre côté, le week-end est parfait puisque nous prenons les cinq points espérés"

Steenkerque 13 – Vaudignies 10

"Le plus régulier a gagné !, commentait T. Delabascule au terme de la partie. Nous avons malheureusement commis trop d’erreurs au tamis pour pouvoir prétendre à plus. Dommage, nous pouvions prétendre à plus cet après-midi." Les visiteurs n’en menaient pourtant pas large au moment de rejoindre les vestiaires à 7-3 mais heureusement pour eux, les Verts ont pu s’appuyer sur le trio de frappe pour revenir. Mais les bien trop nombreuses erreurs à l’envoi leur coûteront au final la victoire.

Blicquy 10 – Villers 13

Comme à leur – mauvaise – habitude, les locaux démarrent la lutte de façon catastrophique. En un rien de temps, le marquoir affiche 0-5 et 1-7 à la pause ! Au pied du mur, les Leuzois permutent leurs postes de frappe, ce qui permet d’inverser la tendance. À 6-8, ils loupent la possibilité de recoller et ne rattraperont jamais Villers. "On ne peut prétendre à plus qu’un point lorsque l’on démarre de la sorte, soufflait Corentin Szlapa. Dommage car, au final, on frappe plus de balles outres. Il faudra vite trouver une solution à ces débuts catastrophiques. On ne peut pas se permettre de perdre trop de plumes."