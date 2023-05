L’ASTE Kain C évoluera en P2 l’an prochain

Comme souvent, l’ASTEK remportait d’entrée de jeu le duel en tribunes puisque les gradins étaient bien plus garnis de rouge que de bleu. Les Kainois rentraient bien dans leur match en concrétisant leurs tirs ouverts. Les vieux briscards de La Louvière ne se laissaient pas impressionner pour autant et répondaient de la sorte en contre en se montrant efficaces sous l’anneau. Les deux formations se renvoyaient dans les cordes jusqu’à la mi-temps.

Plus à l’aise physiquement

Le jeu développé semblait impacter néanmoins plus fortement les physiques imposants des Louvièrois et cela se confirmait à partir du retour des vestiaires. Kain C resserrait le marquage sur Mathieu Blariaux, principal artificier louviérois en première mi-temps. En attaque, les Kainois poussaient aussi leurs adversaires à commettre des fautes et ne tremblaient pas pour les convertir. À l’approche du buzzer final, la Louvière devenait inoffensive. Et l’ASTEK pouvait, lui, compter sur son banc de touche afin de maintenir un rythme optimal durant les 40 minutes. La salle explosait à l’issue du match où le groupe kainois se mêlait à son public pour fêter sa promotion en deuxième provinciale.

Bob Kerkhove a été précieux pour son équipe en permettant d’avoir du répondant lors d’une première mi-temps plus disputée. "J’ai eu de la réussite en début de rencontre en tentant de manière parfois hasardeuse. Il en faut pour gagner un match et aujourd’hui, ça a été concluant. Je pense que la différence s’est créée grâce à notre jeunesse qui les a fatigués."

La bonne note de Jordan…

Le coach Jordan Assaker était heureux d’avoir mené la mission de ses hommes à la destination espérée. "On s’est rassemblés à la mi-temps en nous disant que nous étions à 20 minutes d’atteindre notre objectif. On n’était pas favoris cette saison mais nous avons toujours su de quoi nous étions capables." Le meneur d’hommes kainois va transmettre le flambeau en interne pour l’arrivée en P2. "L’an prochain, je travaillerai et je serai à Bruxelles… Je ne veux pas m’engager une année de plus san s la faire à fond. On me cherche donc un remplaçant au sein du club." L’équipe C se renforcera tout en gardant la belle ossature de son large noyau. "Toujours avec les jeunes, c’est les valeurs de l’ASTEK !", promet Jordan Assaker.