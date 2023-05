Jeudi sera-t-il jour d’Ascension pour Rumes, Estaimbourg B et Isières B ?

Flobecq – Rumes LG 0-3

Coup dur pour les visiteurs qui doivent rapidement remplacer Coulmont pour claquage. Avec l’appui de la descente, Flobecq domine les échanges et trouve la latte à la demi-heure sur un coup franc botté par Maquet. Changement de décor à la reprise avec des Rumois plus entreprenants qui vont inscrire deux buts avant l’heure de jeu par Ogé sur un penalty et Santy, bien servi par Lemoine. À la 75e, Maquet voit rouge, ce qui facilite la fin de rencontre des visiteurs. Et enfin, à dix minutes de la fin de la partie, Simon fixe les chiffres à 0-3: score final ! Rumes poursuit donc son joli parcours dans ce tour final et jouera en ce jeudi de l’Ascension pour continuer une aventure qui pourrait déjà déboucher sur une issue favorable en raison de l’arrêt en P3 de la RAAL La Louvière B.

Anvaing B – Isières B 4-5

En menant 3-0 à la demi-heure par Hustache, Henry sur penalty et Dufranne, on pensait les Anvinois bien partis pour remporter un succès facile. Pourtant, Vanderbruggen allait relancer son équipe avant le repos. À la reprise, Isières remet les compteurs à zéro avant de mener 3-4 à un quart d’heure du terme. Un sursaut d’orgueil permet à Anvaing B d’encore y croire mais le mot de la fin reviendra à l’équipe qui en voulait le plus.

Jemappes B – Estaimbourg B 2-4

En première période, les visiteurs se créent les plus belles possibilités mais en face, le gardien local maintient son équipe dans le match. À la reprise, Jemappes trouve l’ouverture sur corner. La réaction d’Estaimbourg est magnifique et à un quart d’heure du terme, Glorieux envoie ses couleurs aux prolongations. Elles tourneront à l’avantage des hommes de Steve Roussel qui inscriront trois buts des pieds de Delloye, Dubly et Glorieux. Jeudi, Estaimbourg recevra le Carolo T. Charleroi dans le cadre de la troisième journée.

Obigies B – Baulet 1-2

Logiquement, Baulet prend l’avance au quart d’heure. Obigies met peu à peu le nez à la fenêtre et trouve la récompense de ses efforts à la 30e par Grugeon sur une action construite. À la reprise, Baulet durcit le jeu, souvent à la limite de l’agressivité. À la 65e, les visiteurs prennent l’avance définitivement d’une belle frappe enroulée. À la 75e, le gardien visiteur commet une faute en dehors de sa zone qui aurait dû valoir son exclusion. À la 90e, Colin hérite d’une balle d’égalisation que le portier visiteur, encore sur le terrain, se charge de détourner. Fin de parcours pour Obigies B qui peut être fier de sa saison.

CT Charleroi – Molenbaix B 1-0

Les échanges sont partagés entre les équipes et il faut attendre l’heure de jeu pour voir les locaux inscrire l’unique but du match par Debouck. Molenbaix a tout tenté pour recoller au score mais trop souvent de manière timide. La déception était bien présente du côté du RFC qui a néanmoins réalisé une belle saison en terminant à la deuxième place du classement derrière l’intouchable Risquons-Tout.