Jean-Charles Fabrel, un coach fier de ses "hommes" à Bernissart

Quand on dit au coach bernissartois que peu de gens avaient misé sur les siens au départ de ce tour final, il ne se dit pas surpris… "Oh que non car on a signé une phase classique de merde (sic) par rapport à celle d’il y a un an… Là, on était alors deuxième ; ici, on n’était que cinquième ! La différence est qu’on a été sorti d’entrée il y a douze mois ; cette fois, on va au bout et on file en P2 ! C’est ça, la beauté du foot provincial et de ces tours finaux qui redistribuent toutes les cartes. C’est pourquoi je ne peux pas m’empêcher d’avoir une pensée pour Casteau qui a signé une grande saison et qui dit s’incliner contre nous dans le match décisif. Je tiens à féliciter son équipe tout en lui souhaitant de relever la tête pour la suite car elle garde encore une possibilité de monter."