Isières laisse Baasrode venir le dominer, Ogy débloque le compteur, Tourpes râle

Mais s’il est vrai qu’il aurait pu vaciller de son trône, le champion en titre a fait en sorte que ce ne soit pas le cas, se montrant appliqué afin de ne pas laisser son visiteur penser qu’une victoire était envisageable. Pourtant, Mont-Gauthier démarrait bien mieux la partie, s’isolant à 0-2. Il n’en fallait pas plus pour voir les Canaris, dans leur meilleure configuration avec les Vandenabeele, Wattier, Metayer, Dupont et Becq de concert, se réveiller devant leurs supporters: 2-2. On se disait que les troupes de Geert Vandervelden étaient parties pour dérouler mais c’est tout l’inverse qui se produisait, les Schmit et consorts atteignant le repos à 3-7. "Bizarrement, Thieulain ne répondait par sur le rectangle, avouait Tristan Schmit. Et nous avons été plus performants et je frappe à trois reprises entre les perches à 40-40."

"Mais où donc livrer ?"

La différence se faisait en effet là mais on assistait à une reprise d’un tout autre calibre de la part de Thieulain. Metayer passait au petit milieu et Dupont au grand: formule gagnante, les jeux s’enfilant comme des perles, avec un Tanguy réussissant la majorité de ses rechas primés à la reprise (13-7) ! "Ils ont multiplié les rechas entre les perches et on ne savait plus du tout où livrer."

Et c’est ce qui risque d’arriver à plus d’un adversaire des Jaunes cette saison vu la qualité de leur effectif ! "En voulant éviter les frappeurs, on a aussi logiquement commis plus de fautes à la livrée en prenant des risques. On ne savait plus rivaliser avec leurs frappeurs. L’objectif est toutefois atteint avec le point", se réjouissait-on au sein des rangs de Mont-Gauthier, Thieulain se contentant pour la troisième fois en quatre luttes d’engranger deux unités.

Kerksken déroule avec Brassart

Dans l’immédiat, nos régionaux conservent la première place mais, avec une lutte de moins, Kerksken reste à l’affût. Les Alostois ont engrangé un deuxième carton plein en trois sorties, face à une équipe de Galmaarden qui n’a eu que ses yeux pour pleurer face à l’efficacité des Michels Boys qui titularisaient une nouvelle fois un Sam Brassart qui a été tout bon: 13-4.

À la troisième place, avec huit points comme Kerksken mais avec une lutte de plus au compteur, Baasrode a été accroché sur la Place d’Isières. Une Fraternelle qui est tombée sur un os en début de partie, voyant Maxime Daubechies, qui se sera régalé au rechas, et ses coéquipiers dicter leur loi jusqu’à 0-4. Mais les Isiérois se reprenaient et se rapprochaient à 5-7. Une reprise en dents de scie redonnait un très net avantage aux Bleus qui, à 6-11, se doutaient bien qu’ils concrétiseraient. Chose faite à 7-13 ! Malgré le point pris, cette seconde défaite de rang pousse les gars de la Fraternelle à la septième place, derrière Thieulain, Kerksken, Baasrode, Mont-Gauthier, Maubeuge et Acoz.

Ogy n’est plus à zéro

Ce dernier a été le premier à céder des points à Ogy ! Un en l’occurrence à la suite de sa victoire 13-6. C’est assurément le but que poursuivaient les Lessinois en se rendant chez les Coquis. Il est juste malheureux de mener 0-2 et de s’accrocher jusqu’à rejoindre l’armure à 7-6 avant de laisser filer au retour des vestiaires…

Après trois revers mais autant de prises du point face à du gros gibier tel qu’Acoz, Kerksken, Maubeuge, Tourpes voulait la victoire en se rendant à Wieze, assurément un concurrent direct pour le maintien. Mais le promu a joué avec son bonheur, engrangeant certes une quatrième unité en autant de sorties mais le scénario de la partie aurait dû être tout autre en menant, notamment, 5-10 puis 8-12. Une très belle occasion de manquer pour Loïc Clément et les Tourpiers qui se voient offrir, le jeudi de l’Ascension, jour de la cinquième journée, Mont-Gauthier à l’extérieur avant d’enchaîner du dimanche avec une courte visite à Thieulain, le voisin leader. Sacré menu !