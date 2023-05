Épilogue sans enjeu, pas sans spectacle à Acren

Mais c’est qu’il était emballant, ce dernier match ! Pourtant, les dix premières minutes ne laissaient présager d’un beau spectacle. Après ce qui n’était même pas au niveau d’un round d’observation, Obin se décidait à dynamiter la rencontre. Pour le dernier match de sa carrière, le Français envoyait un coup franc juste sous la latte d’un De Liso impuissant: 1-0. Ganshoren peinait alors à répliquer. À la 17e, Nendaka y allait de la première frappe cadrée bruxelloise, mais trop faible pour inquiéter Fuka, gardien improvisé sur toutes les absences. C’est plutôt Zeroual qui sonnait la révolte sur un coup franc bien repoussé par le portier local d’un soir !

Les dix dernières minutes de la première mi-temps allaient s’avérer catastrophiques pour la REAL. À la 36e, Soumah, pourtant déjà averti, était exclu pour avoir multiplié les fautes d’antijeu. Cinq minutes plus tard, un ballon qui traînait dans la surface permettait à Dassy de crucifier le pauvre Fuka. Nouveau coup du sort quatre minutes plus tard quand un centre-tir de Kombi était repoussé sur sa barre par le portier acrenois. La balle atterrissait sur Deletrez, qui n’avait qu’à pousser au fond. La mi-temps était sifflée quelques secondes plus tard, au grand soulagement de Camomilles en perdition.

N’ayant rien à perdre, Acren remontait sur la pelouse avec une envie perceptible de renverser la tendance. À la 55e, Obin voyait sa tête frôler le poteau de Ganshoren. Ce n’était que partie remise ! À la 58e, sur un bon déboulé puis un excellent centre de Corentin Lumen, Condé se jetait parfaitement pour égaliser. Mais les Bruxellois étaient venus pour gagner, et Zeroual le prouvait. Bien servi, le feu follet ne laissait aucune chance à Fuka.

Comme un symbole, le dernier tir pour "Ju"

À la 85e, avant de tirer sa révérence, Toussaint livrait un magnifique ballon en profondeur à Condé. Seul devant le gardien, ce dernier plaçait au-dessus, s’en excusant à la fin du match auprès de son capitaine. Et comme un symbole, "Ju" décochait le dernier tir du match, lequel filait à quelques centimètres du but.

La saison est terminée, de belles pages se sont tournées, la défaite est déjà oubliée… Tout est bien qui finit bien !