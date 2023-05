Cheick Holuigue, le buteur du jour: "Une émotion inimaginable !"

Et dire qu’on se disait qu’on allait devoir se farcir à nouveau des prolongations qui auraient sans doute fait très mal aux Sang et Or vu la fatigue des organismes. Tel un diable de sa boîte, Cheick Holuigue a surgi à cinq minutes du terme pour soulager tout le monde: "Exceptionnel tout simplement ! Un moment, une émotion que je ne m’attendais jamais à vivre. Quand le ballon est entré dans le but, je n’ai pensé à rien si ce n’est à crier et à courir vers le banc de touche." Depuis l’arrivée de Luigi Nasca qui l’a repositionné un cran plus haut, le milieu de terrain est totalement en confiance comme en témoignent ses buts contre Jodoigne, Uccle et celui de la montée: "J’y ai cru tout simplement ! Je n’ai fait que rendre la pareille au coach qui m’a fait confiance", avoue le joueur.