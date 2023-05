Adriano Greco, une dernière en beauté pour Mouscron

C’est sur un très bon service du tout jeune Antoine Keunebrock qu’Adriano Greco, qui a plus du double de l’âge de son coéquipier, a permis d’un tir croisé à sa Squadra Mouscron – oui, on sait, on devrait dire le Stade Mouscronnois mais pour la fédé, c’est toujours la Squadra et non le Stade ! – de valider sa montée en P2: tout un symbole ! Et même un double symbole, cela représentant le bon mixte entre jeunesse et expérience d’une équipe dont la qualité du jeu a été louée tout au long de la saison par les adversaires alors qu’il y a un an, c’est "Adri" et sa famille plus portée sur le futsal qui, en laissant le matricule de leur section foot, ont permis au ballon rond de Mouscron de continuer à exister après la prévisible faillite de l’Excel. Au coup de sifflet final, l’attaquant de 38 ans avait bien sûr le sourire: "Quelle joie de connaître ce sentiment du devoir accompli ! Je suis super-content car je finis sur la meilleure des notes, sur la montée en P2 que le club attendait. C’était mon objectif en effectuant mon retour dans le groupe pour cette fin de saison. Et le fait que mon but soit décisif ce dimanche représente un fameux clin d’œil."