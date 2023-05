La natation est en souffrance

Cette Coupe du Hainaut présentait un programme complet sans les courses de 50 m. Les bons résultats sont nombreux mais d’un niveau assez faible, dixit un officiel de club. Parmi les huit clubs présents, on trouvait les Espadons Cominois et le Royal Dauphins Mouscronnois. Le classement final est revenu au club local Hélios qui obtient la première place avec 64 médailles. Pour les Espadons, c’est une belle troisième place avec 39 médailles. La cinquième pour les Dauphins avec 25 médailles.

Voyons les performances d’un peu plus près ! Les Espadons Cominois se déplaçaient avec 19 nageurs pour 86 départs. Sept ont participé à la récolte de 19 premières places: cinq pour Noa Braem et Louis Lecourt, quatre pour Louis Chavatte, deux pour Batiste Marguaritains, une pour Wayne Delamotte, Emma Gheysens et Nathanaël Dewulf. Le bilan de l’EC: 39 podiums pour 19 médailles d’or, 10 d’argent et 10 de bronze.

Les Dauphins Mouscronnois avaient inscrit 10 nageurs. La récolte des 11 premières places est née des perfs de six nageurs dont quatre pour Louva Vandamme, deux pour Naêl Emmara et Erwan Delannoy, une pour Sofia Hoebeke, Marin Billet et Théo Bertholet. Le bilan du RDM: 11 fois l’or, 9 fois l’argent et 5 fois le bronze.

Espérons que le plus vite possible, les athlètes puissent retrouver des conditions idéales pour pratiquer leur sport.