C’est une bien drôle de saison que vivent les Cominois qui, sur le terrain, prestent comme il se doit, passant outre chaque obstacle se présentant devant eux, mais qui, en coulisses, sont en attente de ce qui se décidera au niveau des instances provinciales, selon l’arrêt ou non de certaines équipes. On a longtemps cru que de bonnes nouvelles arriveraient mercredi. Elles sont arrivées mais n’ont aucun caractère officiel, comme l’explique l’entraîneur Mathieu Dejonckheere: "On a eu au téléphone un dirigeant de De Haan qui s’est rendu à une réunion de la fédération en début de semaine et qui aurait compris qu’il y aurait carrément sept à huit montants de P3 en P2. Cela veut dire qu’on aurait les six vainqueurs de la première journée et peut-être deux battus: c’est dingue !"

C’est surtout synonyme de montée pour la Jespo ! "C’est ce que je me dis aussi, mais je n’ai pas envie de me réjouir trop vite. Pas avant que ça soit confirmé par le comité provincial ! Si l’officialisation n’arrive pas d’ici dimanche, on va jouer à fond face à De Haan, car si on le gagne, on sera sûr d’accéder à l’échelon supérieur. C’est le meilleur moyen d’éviter toute mauvaise surprise et surtout les regrets. On ne montera pas sur le terrain en mode touriste et De Haan en fera de même. C’est un bon match à jouer ! Je veux le gagner pour que l’on dise que la Jespo est montée parce qu’elle a gagné le tour final et non parce qu’elle a profité de la disparition d’équipes, conclut Mathieu qui, ce jeudi en milieu de journée, avait reçu d’autres échos allant dans le même sens que ceux venus de De Haan. Les six finalistes du dernier dimanche monteraient d’office et il y aura aussi Ingelmunster, perdant repêché car éliminé qu’aux tirs au but. Et il se dit que même Aalbeke, vaincu 2-4, ferait des parties des heureux élus."