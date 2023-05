Facile vainqueur de La Louvière lors de son premier rendez-vous des play-off, Mouscron n’a pas semblé très à son aise la semaine dernière pour sa deuxième sortie. Dans la piscine de La Louvière, le RDM a gagné mais en faisant preuve de réserve, ce qui a permis à Anvers de résister, de poser des soucis et de ne s’incliner que de deux buts. L’essentiel était néanmoins de l’emporter pour les Dauphins de Gabo Gallovich qui profitait de l’occasion pour rappeler qu’en play-off, rien ne se passe généralement comme prévu.

À la mi-compétition, quoi qu’il en soit, tout se déroule à la perfection au niveau comptable pour les Mouscronnois. Un six sur six qui maintient Malines, aussi auteur d’un sans-faute, à trois longueurs, ce qui accorde toujours la main à nos régionaux qui accueilleront leur plus dangereux adversaire le samedi 20 mai à domicile ! "Cela devrait constituer la finale de ces play-off, note le coach hurlu. Mais on ne doit pas y penser. Pas maintenant ! Il nous reste deux semaines à faire tous les efforts nécessaires pour être récompensés de ce lourd travail effectué depuis août, mais, dans les têtes, je veux que l’on ne se focalise que sur le prochain duel."

Et c’est celui qui emmènera le RDM à Malines pour y affronter Courtrai ! Au départ, sur le papier, il s’agissait sans nul doute de la rencontre la moins difficile mais, en l’espace de trois semaines, les idées reçues ont bien évolué et Courtrai s’est érigé en candidat au podium. "C’est une équipe qui a compliqué la tâche de Malines en ne s’inclinant que 10-9 et qui a aussi aisément dominé Anvers 17-12. Elle est quatrième mais à courte distance (NDLR: deux points) de La Louvière qu’elle rencontrera en dernière journée. Il faudra se montrer extrêmement prudent, d’autant plus qu’on n’a pas l’habitude d’être opposé à Courtrai dans un petit bassin comme celui de Malines. C’est aussi un élément qui rentre en ligne de compte !"

Reste que, dès ce samedi, le verdict final pourrait tomber ! Si Mouscron gagne et si Malines, opposé à Anvers, n’en fait pas de même, le premier cité sera champion. Si Mouscron partage et si Malines perd, même conclusion ! Par contre, le RDM peut se permettre de perdre, il aurait alors encore toutes les cartes en mains lors de la dernière journée à domicile mais il serait dans l’obligation de battre les Malinois et ne pourrait plus envisager un partage.