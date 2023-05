P1: Molenbaix-Flénu, une finale particulièrement indécise

Tout d’abord, ils ont terminé le championnat avec le même nombre de points ! Et si Molenbaix est meilleur offensivement, la balance penche plutôt du côté de Flénu au niveau du secteur défensif. Enfin, sur le terrain, la prestation des promus en terres celloises il y a quinze jours ne valait pas un écart négatif de deux buts.

"Déjà un vrai exploit"

Cette finale provinciale est du coup plus indécise que jamais et bien malin qui pourrait affirmer avec certitude lequel des effectifs l’emportera pour une place en interprovincial. "Je m’attends effectivement à un match serré, confirme Mario Salaris, le mentor-adjoint flénusien. Si Molenbaix n’est sûrement pas là par simple hasard, nous devons notre place au tour final à un véritable exploit. L’objectif était un maintien rapide pour vivre une saison tranquille. Et nous voilà seconds ex aequo avec un effectif très réceptif qui a des arguments à faire valoir. Et je pense qu’il peut encore s’illustrer plus facilement en division 3 ACFF où le jeu est encore différent et mieux adapté aux qualités de mes joueurs. Et c’est pourquoi nous jouerons le coup à fond et comptons sur le brin de réussite pour saisir cette occasion. Le week-end dernier a été bon, nous sortons d’un très beau match contre PAC Buzet au cours duquel nous avons eu la chance de marquer à des moments importants. Nous avons su exploiter la moindre opportunité pour faire la différence face à une belle équipe qui ne méritait toutefois pas un score aussi sévère. Pour ce qui est du noyau dominical, seul Arena est incertain suite à une blessure récurrente à la cuisse."

"Ne pas avoir de regrets"

Avant même de disputer la finale, Frédéric Debaisieux tire déjà un bilan positif de ce tour final. "Après avoir pris un point de plus que l’année dernière au classement général, nous avons passé un tour alors que nous avions été éliminés d’entrée l’année dernière. Devant plus de cinq cents personnes, le derby a été bien géré pour bien entrer dans la compétition. Pourtant, nous avions une tâche très ardue face à Péruwelz. Flénu avait une affiche plus aisée mais il a prouvé dans les chiffres qu’il n’avait pas volé sa place dans ce tour final. Depuis l’arrivée du duo Venturoso-Salaris, l’équipe de Flénu n’a plus perdu beaucoup de rencontres alors qu’il avait commencé le championnat en mode mineur. Même si elle a perdu contre nous il y a quinze jours (NDLR: sur le score de 3-1, on le rappelle) , c’est une équipe qui m’a impressionné tant dans la qualité que dans les intentions de jeu. Il n’est pas étonnant de la retrouver sur le chemin de la D3 ACFF… On peut s’attendre à une finale très disputée. L’important pour nous sera de n’éprouver aucun regret au coup de sifflet final, quel que soit le score ! Cela doit être une joie de disputer une telle rencontre. Pour ce qui est de l’effectif, seul Petit reste incertain pour ce dimanche. Mais si sa présence est confirmée, mon noyau sera alors complet pour disputer cette finale provinciale."