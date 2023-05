Jérémy Obin quitte Acren et le foot pour une nouvelle vie

Sa décision est prise ! "Je me suis fait à l’idée. À moins que je sois de retour dans le Nord ou en Belgique dans quelques années, ce qui est très loin d’être acquis, le foot, c’est fini. Je vais vivre un moment très spécial samedi. La dernière fois que je vais rentrer dans le vestiaire avec mes équipiers ou lorsque je vais entendre le coup de sifflet final, j’aurai un pincement au cœur. De là à verser une larme, ça m’étonnerait. Je ne suis pas du genre à extérioriser mais sait-on jamais…"

Capitaine de Varane et Umtiti chez les U18

Le Français aura eu une carrière remplie qui l’aura mené de Lambersart et du centre de formation du LOSC jusqu’à la REAL en passant notamment par le White Star et Seraing, mais qui l’aura aussi vu porter le maillot de l’équipe de France à une trentaine de reprises chez les jeunes. Avec à son tableau de chasse une demi-finale de l’Euro U17, puis le capitanat en U18 au sein d’une défense où il côtoyait notamment Varane et Umtiti, champions du Monde 8 ans plus tard… "Depuis mes 9 ou 10 ans, je joue au foot entre trois et sept fois par semaine. Ce samedi, la saison s’arrêtera pour tout le monde. C’est au moment de la reprise que ça va me faire drôle. Mais je tiens trop aux projets qui m’attendent pour faire marche arrière."

Jérémy ne regrette certainement pas les trois ans passés à la REAL. "J’ai repris des études de kiné à 24 ans, après avoir connu le monde pro. Acren m’a permis de continuer à jouer à un bon niveau. Je lui en suis reconnaissant, comme au foot belge ! J’ai habité à Bruxelles, à Liège ou encore à Maasmechelen. J’ai suivi mes études à Tournai. J’ai la nationalité française mais une partie de moi est belge", avoue-t-il bien volontiers.

Avant de partir, l’expérimenté défenseur se permet de prodiguer un petit conseil aux Camomilles. "Il ne faut pas avoir peur d’afficher un esprit conquérant ! C’est ce qui nous a parfois manqué ces dernières années et qui explique notre inconstance. Mais le groupe est jeune, je ne m’en fais donc pas pour lui." La REAL a très certainement encore de très beaux jours devant elle. Obin aussi…