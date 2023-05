Finales de Young Cup reportées: "Et comment fait-on avec nos tournois ?"

Mercredi, à trois jours de la première des neuf finales à jouer ce week-end, le comité provincial a préféré reporter les rencontres de Young Cup au regard des conditions climatiques et d’une pelouse de Thulin qui aurait trop souffert et n’aurait pas supporté une telle quantité de matches. Si, au regard des photos de la surface de jeu, la décision paraît logique et sage afin de permettre à tous, à commencer par les joueurs, de vivre un moment de plaisir, elle ne ravit pas tout le monde. À la REAL, on fait particulièrement la grimace car la remise de ces finales, pour lesquelles ses U13 et U19 sont qualifiés, tombera le week-end de la Pentecôte, les 27 et 28 mai, jours de son grand tournoi international labellisé par l’UEFA. "Au-delà d’un report qui a été annoncé trois jours avant et que je juge scandaleux, on a la preuve que l’on ne tient pas compte des clubs qui, en mai, inscrivent leurs équipes à des tournois ou en organisent, signale Julien Saint-Pol. En U13, on en organise un avec des équipes venant des Pays-Bas, de France, de l’Allemagne et même du Portugal. Mais notre équipe a atteint la finale de Young Cup. Qu’est-ce qu’on est censé faire ? Forfait en Coupe pour participer à notre tournoi préparé depuis plus d’un an ou l’inverse ? Le CP oublie que ces tournois permettent aussi à énormément de clubs de vivre et même parfois de survivre. Et puis, le week-end de Pentecôte est aussi très souvent synonyme de communion pour bon nombre de familles", complète un des responsables du club acrenois qui a fait savoir son point de vue à qui de droit et a reçu pour réponse que "la requête serait analysée." Julien espère que ce sera le cas, lui qui aurait plus choisi la solution de repli. "Pourquoi ne pas avoir trouvé un autre terrain ? Ou un report d’une semaine ? Ou alors il faut simplement annuler l’événement !"