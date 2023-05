Autre regard sur l'actu sportive: "Les gradins étaient kainois, la buvette templeuvoise"

1. Samedi C’est ce qu’on appelle des… cons ! Des gens sans éducation pour qui l’idiotie n’a d’égal que la méchanceté gratuite. Acren se déplace à Meux dans le cadre de l’avant-dernière journée du championnat de D2. Bête duel, totalement banal, sans enjeu ! Et tout se passe bien sur le terrain pour la REAL: succès 0-2 ! Hors pelouse, c’est différent… Alors, pas de bagarre de masse ni insultes racistes mais de la moquerie ! Envers Lucas Alexandre, le gardien acrenois souffrant de surdité qui se fait comprendre de ses équipiers en poussant des petits cris. Moyen de communication rudimentaire mais qui a fait ses preuves, Lucas livrant une époustouflante saison ! Après s’être interrogée sur l’attitude du gardien français et puis s’en être étonnée, toute personne normalement constituée devrait éprouver de la pure admiration pour cette faculté d’adaptation. Quatre déconstitués du ciboulot meutois ont préféré en rire jusqu’à s’en moquer depuis le bord du terrain. Lâcheté et irrespect alors que la cible de leurs âneries représentera la France au Mondial des sourds en Malaisie… Eh ouïe, rien que ça !

2. Dimanche Alors, on ne sait pas vous mais nous, la balle pelote, ça nous avait manqué. Beaucoup plus que ce qu’on avait pu imaginer ! Si on nous avait dit ça il y a encore quatre ou cinq ans, on ne l’aurait pas cru tant la discipline nous paraissait alors vieillotte, sans doute aussi influencé par l’avis de grincheux dénigrant un sport sous perfusion. Bon, on ne dira pas non plus qu’elle nous semble désormais de toute première jeunesse et ultrafun mais elle a encore de quoi attirer un minimum. Elle a en tous les cas quelques pratiques ancestrales qui ont l’art d’intriguer. Comme cette manière de se frapper les fesses ! Geste commun à bien des sports collectifs, vous nous direz, sauf qu’à la balle pelote, c’est la répétition de cette gestuelle qui sort de l’ordinaire. Ce dimanche, on est allé sur une lutte – on ne vous dira pas laquelle ! – on a fixé un seul et même joueur – on ne vous dira pas lequel ! – pendant cinq jeux complets. On a alors compté le nombre de fois où il s’en allait titiller le popotin de ses quatre coéquipiers entre chaque échange. On est arrivé à… 52 fessées données ! La lutte ayant duré vingt jeux car achevée sur le score de 13-7, ça donne 208 fouettages. Nombre à multiplier par cinq, une équipe est composée de cinq éléments: 1 040 déculottées ! Nombre à encore multiplier par deux puisqu’il y a deux équipes sur le ballodrome: 2 080 fessées ! Statistique qui laisse sur le cul, non ?

3. Lundi Hier, c’était la première journée des tours finaux. Des matches de fête en théorie ! C’est donc toujours une – mauvaise – surprise de constater que l’un de ces matches n’a pu aller à son terme… Goutroux-Bernissart, duel arrêté à 0-3, à la 75e minute, après un bristol rouge brandi à un joueur local, suite à un peu d’énervement et à un ballon balancé par un quidam dans la nuque de l’arbitre, et donc par-derrière ; fameux courage ! Franchement, par moments, on se dit que le foot est au fond du… Goutroux !

4. Mardi Vous savez ce que l’on dit: quand elle vous colle aux cales, la poisse est intraitable ! Alana Castrique l’apprend à ses dépens ces derniers mois. Nouvelle gamelle pour la Ploegsteertoise: commotion cérébrale et soupçon de fracture à la cheville lors de la première étape du Tour de Bretagne au départ duquel elle s’était réjouie de s’aligner avec le dossard 13… Leçon du jour: ne jamais s’amuser avec la superstition !

5. Mercredi Soirée festive du basket régional au hall Satta à Templeuve: les filles de l’Essor damnent le pion aux voisines kainoises du TEF pour filer en finale des play-off de P1 ! Dans un palais des sports archicomble à un tel point que les refs ont aussi dû gendarmer de jeunes spectateurs installés là où ils le pouvaient mais un peu trop près de l’aire de jeu. Rayons spectateurs, on a aussi pu remarquer que les Kainois avaient principalement pris place dans les gradins et les Templeuvois essentiellement devant le bar ! Vous en tirerez la conclusion que vous souhaitez…

6. Jeudi Mais elles sont passées où, ces scènes de joie propres au mois de mai et liées à une montée sportive ? Quel ras-le-bol de patauger dans la gadoue, bottines au pied et parapluie sous le bras: temps de m... !

7. Vendredi C’est l’histoire d’un club qui, faute de l’infrastructure qu’il occupe chaque année pour organiser sa manifestation suite à des travaux, cherche une solution de repli en y mettant beaucoup du sien… Jusqu’à de sa poche pour rendre sa nouvelle destination aux normes sécuritaires tout en servant l’intérêt public: raboter un tronçon longeant l’Escaut et rendu plus bosselé qu’un parcours de BMX par des racines d’arbre, déraciner et retarmaquer ! Comme qui dirait: ça se prend ! Sauf pour nos complexes institutions, les arbres et donc leurs racines étant propriété communale, et le chemin étant propriété des voies navigables… Verdict: ça coince ! Quel beau pays, au grand dam de Jacques Naveau et de son club du TriGT !