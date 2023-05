Alex De Witte: "Une finale, ça se gagne"

L’Essor l’a prouvé durant les trois manches du round précédent, il n’est pas en play-off pour faire de la simple figuration. "D’août à mai, on s’entraîne, on travaille, on se prépare pour vivre ces moments-là, ce n’est certainement pas maintenant qu’on va lever le pied, souligne Alex De Witte. Un championnat, oui, ça se joue, mais une finale, ça se gagne ! Et si l’on devait monter, on trouvera les solutions pour aligner une équipe compétitive en régionale 2. Mais d’abord, il y a cet affrontement contre Binche, et ce ne sera pas une mince affaire. En phase classique, nous avions gagné d’un petit point chez nous, et perdu de sept là-bas, ce qui nous a valu d’ailleurs d’être classées troisièmes derrière elles à l’average, malgré un même nombre de victoires. Lors de la dernière journée, le TEF est allé l’emporter à Binche de plus de vingt points. Ce sont autant de signes qui confirment que les quatre équipes qui se sont hissées en play-off ont sensiblement le même niveau, mais nos adversaires ont l’avantage du terrain."