Tour final de P3: c'est le jour J pour la Squadra, Ellezelles et Harchies

Les Francs Borains après la RAAL

Des Mouscronnois qu’on retrouvera donc dimanche à 15h sur la pelouse de la JS Solrezienne qui a obtenu sa place au second tour après avoir pris la mesure de Jamioulx. Et c’est clairement un adversaire qui est en forme et chez qui se pointeront les Hurlus qui, toutefois, ont les armes pour revenir victorieux, la montée tant recherchée en poche. C’est ce que souhaite aussi Ellezelles qui a créé une petite surprise dimanche passé en allant s’imposer à la RAAL La Louvière B. Si le décor va changer sept jours plus tard pour les gars d’Yves Moreau puisqu’ils évolueront cette fois-ci à la maison, le genre d’adversaire ne sera pas foncièrement différent. C’est une équipe "bis" d’un autre club prestant en nationale 1 qui proposera un gros défi. Après les "B" de la RAAL, voici ceux des Francs Borains ! Une équipe qui ne nous est pas inconnue, car présente dans le championnat de P3B avec les Meslin, Pommerœul et autre Chièvres. Les Ellezellois savent à quoi s’attendre, mais la P2 n’a jamais été aussi proche.

"Pas le moindre doute !"

On conclut avec Harchies-Bernissart qui a attendu ce jeudi soir la confirmation qu’il serait bien au deuxième tour après son match arrêté à Goutroux. "Mais je ne voyais pas comment ça pouvait être autrement ! La rencontre a été arrêtée à cause de Goutroux à dix minutes du terme alors qu’on menait 0-3 et que l’on jouait à onze contre dix, note Jean-Charles Fabrel, le coach bernissartois qui a préparé tout naturellement ce rendez-vous. Jamais je ne me suis inquiété par rapport à cette décision du CP ! On est focus sur ce match décisif. Une finale à gagner ! Je crois qu’on va vivre un duel très chaud."

L’adversaire étant Casteau, rencontré il y a quinze jours lors de la dernière journée de championnat. Une équipe qui s’était imposée 4-2 alors que c’est un nul 1-1 qui avait sanctionné l’aller ! Et pour l’acte 4 de la saison ? "On aspire à s’imposer bien sûr car la montée est à portée de main. Mais on connaît les supporters de Casteau qui savent mettre l’ambiance. Ce sera tendu avec de l’engagement. On devra répondre présent, gagner les duels et rester en place. Chacun aura envie de finir sa saison sur la plus belle des notes. Casteau a perdu le titre en fin de championnat mais ne le visait pas en août. Je ne crois qu’il l’a vécu comme une frustration qui l’a démobilisé. On a la preuve avec sa qualif face à Meslin !"