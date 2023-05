Tour final de P2: Obigies sait que l’occasion est superbe

C’était toutefois aller un peu vite en besogne et la finale de la Coupe du Hainaut du lundi de Pâques aurait dû nous servir d’alerte. Pourtant meilleur dans le jeu car plus entreprenant, Estaimbourg s’était fait sonner les cloches par Naast, dauphin de Neufvilles en 2B.

C’est d’ailleurs cette série qui se retrouve le mieux représentée au deuxième tour des prolongations de saison, trois de ses quatre clubs ayant passé le premier cap: Naast qui a éliminé Houdeng dans un duel de P2B pour s’en aller affronter dimanche Roselies, Pâturages qui a battu Estaimbourg et a droit à un autre déplacement à Jumet, et Jemappes qui a profité de sa pelouse pour prendre le pas sur Enghien et s’offrir un second adversaire wallon picard, car c’est à Obigies que le RSC se rendra sur le coup de 18 h.

Pour rentrer dans un tournoi triangulaire dont le gagnant est assuré de valider la montée en P1 tandis que le vaincu le deviendra si le représentant du Hainaut au tour interprovincial signe un parcours victorieux, Obigies sait ce qui lui reste à accomplir: faire mieux qu’Enghien et récidiver la performance du week-end passé qui avait permis d’en planter quatre à Morlanwelz, un des deux membres de la P2C qui est passé à la frappe.

Sans doute nettement plus facile à dire qu’à faire, ce n’est pas Fabien Delbeeke qui nous contredira, lui qui sait aussi que le tirage au sort a été particulièrement favorable à ses couleurs: deux premiers tours à domicile avec cette possibilité d’entamer ensuite la triangulaire en déplacement avant de regarder les deux autres adversaires se bagarrer et conclure à la maison ! Y aurait-il matière à voir les choses en grand du côté de l’ASSA ? "Il y a bien du chemin à accomplir, tempère le coach. Mais on aurait tort de ne pas profiter de la chance de jouer deux fois à domicile car c’est un avantage. On a été verni par le tirage, essayons d’en profiter ! En terminant cinquième du championnat, on aurait dû se déplacer à la première journée sauf si on tirait Morlanwelz, aussi cinquième de sa série mais avec moins de points pris que nous ! C’est ce qui est arrivé, c’est peut-être un signe."

Un signe qui ne trompe pas, c’est de voir Obigies encore en lice alors que le reste de notre Wapi a chuté. "Ce qui m’a surpris car Herseaux a fini en boulet de canon, Enghien aussi avec le gain de la troisième tranche et Estaimbourg est une équipe très costaude. Est-ce que cela signifie que les séries B et C prennent le pas sur la A, souvent décrite par certains comme plus forte car un peu plus complète au niveau des styles de jeu ? La conclusion que l’on tire, c’est qu’on a intérêt à se méfier de tout le monde."

À commencer par Jemappes ! On élimine pas Enghien par le fait du hasard. "Je suis totalement d’accord. L’un des joueurs d’Enghien a fait un bon compte rendu de Jemappes alors que j’en ai aussi reçu des échos de la part d’ex-équipiers à La Louvière qui connaissent bien les équipes de la région… Tous m’ont décrit un adversaire costaud qui marque beaucoup et encaisse très peu. Ce sera difficile mais ce n’est que logique car plus on avance, plus on a les meilleurs en face de soi."

Quant au plan mis en place: "Il n’y en aura aucun de particulier car je m’occupe de notre jeu et non celui de l’adversaire", conclut Fabien, qui sera privé de Julien Spreux, qui s’est fait une élongation, de Benoît Samyn, touché à un talon, et de Steven Grammens, absent.