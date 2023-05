Play-off en N3: Brunehaut est revanchard

Ce vendredi, au coup d’envoi fixé à 21 h 30, le MFC comptera sur ses supporters pour mettre l’ambiance et l’aider à créer un petit exploit, celui de remonter un écart de deux buts à la suite du revers 6-4 concédé il y a sept jours sur le parquet du Mini 83 Bruxelles. "C’est une rencontre qu’on veut gommer très vite, dit-on dans les rangs olympiens. On a bien l’intention de s’imposer avec les trois buts de différence nécessaires, histoire de valider directement notre place en D2."

Et pour cela, il faudra se montrer au moins plus réaliste ! "On s’est rendu le match compliqué à partir du moment où on a galvaudé beaucoup trop d’occasions de but. On a aussi offert beaucoup trop de cadeaux à notre adversaire. Mais ce n’est pas fini pour autant, et chez nous, on peut faire le boulot."

Entre le premier duel et celui qui s’annonce ce vendredi, la donne a également changé… Rien que la salle d’Estaimpuis jouera son rôle ! Et puis, Brunehaut a repris du rythme avec l’aller qui constituait son retour en joute officielle après une longue pause de cinq semaines, son dernier match de la phase classique remontant au… 31 mars contre Frasnes. Deuxième de sa série, contrairement à Brunehaut qui était premier de la sienne, le Mini 83 a, lui, dû disputer le premier tour des play-off face à Burgerhout. Au niveau de la prise des repères, cela a forcément dû jouer avec deux matches en plus dans les jambes.