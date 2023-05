Jacques Naveau: "Bien sûr que j’ai peur pour mes athlètes !"

Déjà choqué par l’accident de Paul Bara, un de ses anciens affiliés, survenu dans le nord de la France, le club du TriGT a été frappé de stupeur ces derniers jours suite à l’accident dont a été victime Erwin Vanderplancke au Portugal sur ses routes d’entraînements. Le Liégeois de 29 ans est bien connu dans notre région du fait qu’il court depuis de nombreuses saisons sous le maillot tournaisien. "C’est devenu un enfant du pays, sourit Jacques Naveau. Comme celui de Paul, son accident nous rappelle qu’on est peu de chose une fois sur la route à vélo si les autres usagers ne font pas attention à nous. De plus en plus, je me dis qu’on devrait adapter nos itinéraires de sortie, histoire de se retrouver le plus souvent sur des chemins réservés aux usagers faibles, mais ce n’est pas simple. En attendant, il n’y a pas un jour qui passe sans que je n’aie peur pour mes athlètes, continue un prési qui nous donne des nouvelles fraîches d’Erwin. Il ne se souvient de rien ! On sait qu’il était dans une partie descendante à plus de 60 à l’heure et qu’une automobiliste de 80 ans venant de la droite a grillé un stop. Erwin n’a rien pu faire l’éviter et a fait un vol plané. Il a de multiples fractures, les plus sérieuses à un avant-bras. Ils ont dû le réopérer pour rectifier le positionnement de son pouce. Il commence à parler malgré ses blessures aux lèvres et aux dents ainsi qu’à la mâchoire et aux pommettes. Il a toujours du mal à s’alimenter ; il le fait via une seringue ! Si tout va bien, il partira sous peu de Lisbonne pour un hôpital plus près de chez lui pour commencer sa rééducation à la marche. Mais le chemin sera long !"