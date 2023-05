Encore cinq duels à suivre au tour final de nos P4: à la bonne heure !

Six qualifiés au terme de la journée de dimanche passé auxquels vous pouvez ajouter, depuis ce mercredi soir, les "B" d’Estaimbourg qui se sont débarrassés, non sans mal, de leurs homologues du club de Pâturages dans une sorte de revanche, après que les "A" des Vert et Jaune ne soient venus dicter leur loi à ceux de l’AC dans le cadre du tour final de la P2. Les troupes de Steve Roussel ont remis l’église au milieu du village et elles enchaîneront dimanche par un déplacement, cette fois. Direction Jemappes pour y affronter l’équipe B, brillante car classée seconde la série D !

Et de déplacement, il en sera également question pour Molenbaix B qui se rend au CF Charleroi dimanche à 15h – c’est le même horaire pour tous les matches, sauf Obigies B qui reçoit à 14h – pour se hisser au troisième tour. Un adversaire de taille qui a mis une fessée à Gozée au tour précédent: 6-1 ! Rumes a aussi droit à un match à l’extérieur mais restera dans la région, se rendant à Flobecq. Joli duel en perspective entre le troisième de la P4E et le cinquième de la série A ! Au regard du tour précédent, petit avantage aux locaux nets vainqueurs de Roselies B alors que les Rumois ont – logiquement ! – peiné à rentrer de Couillet avec la qualification.

Baulet sera l’opposant d’un de nos trois derniers qualifiés. Il s’agit des "B" d’Obigies avec cet avantage d’évoluer à domicile qui est à prendre en considération et nous permet d’être assez confiants quant à l’issue de ce match. Mais un tour final reste un tour final avec toutes les surprises qu’ils suscitent. On est curieux de voir ce que va donner le dernier affrontement, un derby entre Anvaing B et Isières qui promet.

Sur les sept équipes de la Wapi présentes, combien seront toujours là, au troisième tour ? Deux de moins à coup sûr ! Mais pour le reste ?