Vu le contexte, la reprise des Trigétistes en Team Series a répondu aux attentes !

Une kyrielle d’absences

En l’absence des Chaufours à la date du 1er mai, c’est à Viersel que les meilleurs clubs du pays étaient, samedi dernier, pour la première manche des Team Series – sorte de ligue belge des clubs – qui servait aussi de cadre aux championnats de Belgique par équipe. Mais en terres anversoises, le TriGT a dû batailler à armes inégales, faisant face à d’innombrables absences en ses rangs. À en donner le vertige ! "Erwin Vanderplancke s’est fait renverser par une ouverture au Portugal. Un blessé grave auquel s’est ajouté un plus léger: Riccardo Battista qui a une fracture de fatigue. Christophe De Keyser était à Ibiza pour les Mondiaux demi où il a fini 17e et Thomas Vanhaelst prenait part au Challenge Mallorca. Dylan Magnien est occupé par les championnats longue distance. Les Portugais Gonsavo et Tiago étaient rentrés au pays pour les championnats nationaux, énumère, désabusé, Jacques. Sinon, tout va bien !"

Foutus congés scolaires !

Enfin pas tout à fait car la préparation du premier rendez-vous de la saison a en outre été perturbée par le tout nouveau rythme des vacances scolaires. "Avec leur décalage, la fédération envoie les athlètes qu’elle sélectionne en stage en ce début du mois de mai. Ce qui coïncide avec le lancement des compétitions en Belgique, et notamment en Flandre où on a gardé l’ancien rythme scolaire, ce qui a permis aux athlètes néerlandophones de partir en stage en avril et d’être prêts à en découdre en compétition un mois plus tard. Dans sa globalité, on a déjà un temps de retard sur les Flamands au niveau du développement de notre sport mais si, en plus, on nous complique la vie toujours plus, ça va devenir ingérable et le fossé se creusera, peste le président trigétiste qui pointe toutefois une note très positive. Corinne Soubise a été nommée en début d’année directrice générale de la ligue francophone. Elle a pris les choses en main, prenant les décisions qu’il fallait en étant sur le point de désigner un nouveau directeur technique ou en insistant sur les longues distances… Tout ça va dans le bon sens !"

Au pied du podium

Quant à la première sortie officielle, elle se présentait mal vu les contretemps mais au final, il y avait de quoi être satisfait avec la belle quatrième place décrochée par les garçons ! "Franchement, je ne suis pas mécontent car on partait à cinq, vu les absences, alors que nos adversaires étaient sept. Il y avait le stress d’une casse mécanique, de la fuite ou de la blessure car, si l’un de nos athlètes avait un souci, c’était l’abandon. Mais tout a bien tourné, les gars ont donné le meilleur, à l’image d’Édouard Verstraete, que l’on a dû croquer quelques jours avant mais qui a été très bon."

Dans le sillage du capitaine Peter Denteneer, Neal Van Varenbergh, Brice Gayant, Thomas Gillodts et Édouard Verstraete ont montré tout leur caractère, limitant plus que la casse. "Ils ont été fantastiques car, par exemple, rouler à vélo à cinq ou à sept, il y a une riche différence. Et puis, on était privé d’Erwin et de Christophe, deux de nos plus gros rouleurs. On est donc content du résultat obtenu et on attend la prochaine étape avec impatience." Cela se passera à Sint-Laureins le 28 mai pour un sprint individuel. Et il restera au président du TriGT à rameuter les troupes en jonglant au mieux entre l’intérêt du club et les ambitions personnelles de ses athlètes.