Scores: 15-10, 33-25, 52-39, 65-48. REBC Templeuve: Recham 0, Manche 0, Pecquereau 0+2+0+0, Hooghe 2+0+5+1, Deglé 6+5+2+0, Houtteman 1+2+0+0, Guyot 0+0+5+6, Depret 0+3+0+4, C. Meurisse 6+6+2+2, J. Meurisse 0+0+6+2. K ain: Vifquin 0, Soudant 0+0+1+0, L. Dubois 5+2+0+2, Vincent 0+0+3+0, François 0+2+0+0, M. Dubois 0+6+1+2, Delbecque 2+0+4+0, Vandendyck 0+4+0+0, Horinque 1+0+2+0, Lourdel 2+0+2+1, Winer 0, Corbanie 0+0+0+4. Arbitres: MM. Campanolo et Basile.

L’avant-match était marqué par la mise à l’honneur des joueuses U16 du Wapiti et U14 templeuvoises à la suite de leurs sacres en Coupe du Hainaut 3x3. Le match démarrait face à la foule des grands soirs dans le hall de Satta. Les deux équipes répondaient au rendez-vous en jouant de manière rapide et musclée. L’efficacité de Coralie Meurisse sous l’anneau permettait aux Templeuvoises d’être les premières à prendre l’avantage sur leurs opposantes au terme du premier quart-temps (15-10). En face, les Kainoises utilisaient leurs dribbles pour commettre des incursions dans la raquette de l’Essor. Cependant, Sophie Deglé assurait le show à distance pour creuser l’écart avec les visiteuses à la mi-temps et pour mener 33-25.

Enthousiasme kainois freiné

De retour sur leur parquet, les filles d’Alex De Witte ne donnaient pas de répit à leurs adversaires en se montrant appliquées dans leurs shoots à mi-distance. Ainsi, le calme templeuvois contrastait avec la tension kainoise qui entraînait plusieurs pertes de balle. Ça glaçait leur enthousiasme au fil des minutes. Les 13 points de retard au terme du troisième quart ne furent pas rattrapés par le TEF Kain lors de l’ultime période. Les nombreuses fautes sifflées contre Kain alourdissaient même l’addition (65-48).

Alex De Witte: "C’est le pied !"

Les joueuses templeuvoises se montraient particulièrement adroites aux lancers francs avant de pouvoir laisser exploser leur joie à la fin du match. Templeuve a mené Kain par le bout du nez grâce à sa réussite, son expérience et une certaine capacité à se créer des paniers tout faits.

Coraline Guyot pouvait difficilement rêver d’une plus belle manière de terminer sa carrière. Son coach Alex De Witte jubilait de se qualifier pour la finale face à Binche-Péronnes. "C’est le pied ! On s’est entraîné sereinement cette semaine en ne changeant pas nos plans. Nous nous étions préparées à contrer leur box-and-one. Je suis heureux pour cette bande de copines qui a toujours travaillé de manière régulière cette saison."

Sam Vankeersbulck ne se voilait pas la face quant aux éléments qu’il manquait à son équipe afin de l’emporter. "Templeuve mérite sa victoire, on n’était pas dans un bon jour. L’arbitrage n’a pas été à la hauteur de l’événement mais on ne doit pas se cacher derrière ça."